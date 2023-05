Gigantikus tornyokkal szórják meg a brazil esőerdőt, kíváncsiságból - videó

A lombkoronára szén-dioxidot szóró gigantikus tornyokat emelnek a brazil esőerdőben, hogy megvizsgálják, miként reagál a klímaváltozásra az Amazonas. Ez lesz a világ egyik legnagyobb szabadtéri laboratóriuma.

Az augusztusban induló AmazonFACE-projekttel azt fogják megfigyelni, hogy milyen az esőerdő szén-dioxid-elnyelő képessége, és arról is adatokat gyűjtenek majd, hogy mi az a határ, amelyet átlépve már visszafordíthatatlan károk keletkeznek.

A világ legnagyobb esőerdeje, az Amazonas pusztulásával a tudósok szerint a Föld legnagyobb biodiverzitású régiója száraz, szavannához hasonló térséggé változna.

A projekt elnevezésében a FACE a Free Air CO2 Enrichment rövidítése. Az amerikai Brookhaven Nemzeti Laboratórium (BNL) által kifejlesztett technológia a légkörben növekvő mennyiségű szén-dioxidot reprodukálva változtatja meg a növények környezetét.

"A növények szén-dioxidot, vizet és fényt vesznek fel, hogy cukrokat állítsanak elő és oxigént bocsássanak ki. Mi történik, ha növeljük a szén-dioxid-bevitelt? Nem tudjuk" - magyarázta David Lapola, a projekt egyik vezető tudósa. Hozzátette: a mérsékelt égövön már végeztek ilyen kísérletet, de az Amazonas vidékén még nem, és nincs rá garancia, hogy az Amazonas esőerdője is hasonlóan reagál.

Lapola szerint nem az erdőirtás, hanem a klímaváltozás vezethet el ahhoz a ponthoz, ahonnét már nincs visszaút az Amazonas vidékén, ezért fontos a nagyobb szén-dioxid-koncentráció hatásának vizsgálata.

Carlos Nobre brazil tudós korábbi, sokat idézet tanulmánya arra a megállapításra jutott, hogy ha az erdőirtás eléri 20-25 százalékot az Amazonas-medencében, az már elindítja az esőerdő szavannásodását.

Lapla szerint viszont ha le is állna az erdőirtás a régióban, az őserdő akkor is ki lenne téve a klímaváltozás hatásainak. A tudós arra is felhívta a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel Brazília és az Amazonas többi országa nem képes egyedül megbirkózni.

A brazil Nemzeti Amazóniai Kutatóintézet által vezetett, és a brit kormány által mintegy 7,3 millió fonttal (3,1 milliárd forinttal), brazil oldalról pedig 32 millió reallal (2,2 milliárd forinttal) finanszírozott AmazonFACE-projekt keretében "szén-dioxid-gyűrűket" építenek az esőerdőben, Manaustól 70 kilométerre északra. Minden gyűrű 16 alumíniumtoronyból áll majd, amelyek 12 emelet magasak. Az első két gyűrű már augusztus elejétől elkezdi a szén-dioxid kibocsátást, a projekt teljes egészében 2024 közepére indul be.

Az Amazonas erdőinek hatvan százaléka Brazíliában található, a régió kulcsfontosságú a klímaváltozás elleni küzdelemben, mert hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt nyel el a légkörből.

Nyitókép: YouTube/UK in Brazil