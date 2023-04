Soha nem látott még ilyen mélyen halat az ember, trükkösen alkalmazkodott - videó

Minden eddiginél mélyebben, több mint nyolcezer méterrel az óceán felszíne alatt sikerült egy ausztrál és japán tudósokból álló csoportnak lefilmeznie csigahalakat Japán délkeleti partjainál - jelentette a The Guardian című brit napilap.

A Pseudoliparis nemzetségbe tartozó csigahal mind ez idáig ismeretlen fajtáját az Izu-Ogaszavara ároknál, 8336 méteres mélységben észlelték a kéthónapos expedícióra indult kutatóhajó megfigyelőkamerái.

Alan Jamieson, a kutatóexpedíció vezetője azt mondta, a csigahal a többi között úszóhólyagjai és szálkái elvesztésével alkalmazkodott a mélytengeri körülményekhez, valamint azzal, hogy zselés réteget növesztett maga köré.

Néhány nappal azt követően, hogy a csigahalat lencsevégre kapták, a tudósok két másik, a Pseudoliparis belyaevihez tartozó csigahalat is észleltek Japán partjainál, 8022 méter mélyen.

Ilyen mélységben a nyomás 800-szor nagyobb, mint az óceán felszínén.

A fiatal csigahalak rendszerint mélyebbre merészkednek az óceánban, mint az idősebbek.

Jelenleg a csigahalaknak több mint 400 fajtáját ismerik.

Nyitókép: Southeastern U.S. Deep-sea Explora-tion/Office of Ocean Exploration and Research/NOAA