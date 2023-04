Így juthatnak élelemhez a jövő asztronautái a Marson

Bár Matt Damon könnyedén tudott krumplit termeszteni a Mentőakció című filmben a vörös bolygón, a valóságban ez közel sem ilyen egyszerű. A légkör százszor vékonyabb a földinél, nincs a felszínen víz, fele annyi napfény jut a bolygónak, mint a Földnek és –62 Celsius fok az átlaghőmérséklet – írja a CNN.

Az Interstellar Lab nevű, párizsi és Los Angeles-i székhelyű startup ugyanakkor úgy véli, van megoldása a nehéz helyzetre: olyan, kontrollált körülményeket biztosító kapszulákat terveztek, melyek egyszer akár a Marson is lehetővé tehetik a növénytermesztést.

Barbara Belvisi, a startup vezérigazgatója azt mondja, gyerekként arról álmodott, hogy az ember több bolygó meghódítására is kész lesz. Belvisi egy évet töltött a NASA AMES űrportál mérnökeivel, mielőtt 2018-ban elindította az Interstellar Labet.

Az általuk kidolgozott koncepció a Nutritional Closed-Loop Eco-Unit System, azaz NUCLEUS nevet viseli. A kilenc kockakapszulából álló moduláris szerkezetet úgy tervezték, hogy négy űrhajós számára tápláló étrendet biztosítson egy kétéves küldetés időtartamára. Belvisi szerint képes friss mikrozöldségek, zöldségek, gombák és ehető rovarok előállítására is.

The shape of the #BioPod is ellipsoidal for optimal airflow and space utilization. Inside its structure, the growing, hydraulic, and atmospheric systems ensure a balance of climate, nutrition, and light for optimal plant growth and #sustainable #agriculture on Earth. ?? pic.twitter.com/fmSeu5jj7i — Interstellar Lab (@InterstellarLA) March 20, 2023

A koncepció két éve a NASA mélyűri élelmezési versenyében az első fordulóban továbbjutott, idén januárban pedig a 11 döntős egyikévé vált. Most Cape Canaveralben tesztelik, a versenyben áprilisban hirdetnek győztest.

A NUCLEUS kapszulakockák belsejében a növényeket vertikális növénytermesztési rendszerben termesztik, amely sok tudós szerint a legjobb megoldás a marsi mezőgazdaság számára. Talaj nélkül, ellenőrzött környezetben termeszti a növényeket, tápanyagban gazdag vizet juttatva közvetlenül a növények gyökereihez. A hagyományos szabadtéri mezőgazdasághoz képest lényegesen kevesebb vizet és műtrágyát használ a módszer, és a víz folyamatos keringetésével nagyon kevés hulladék keletkezik. Dubajban a világ legnagyobb vertikális farmján három hektáron alkalmazzák a módszert

évi egymillió kilogramm terményt,

például kelkáposztát, spenótot és rukkolát termelve.

A módszer zord körülmények közt is működhet: vizet lehet a jégből szerezni, a fényt pedig tükrökkel vagy szélerőművel generált elektromos áram révén lehet biztosítani. Útközben a gravitáció hiánya miatt nem működne a dolog, a Marsra érve azonban a marsi gravitáció már segít abban, hogy így lehessen terményeket termeszteni.

KAPCSOLÓDÓ A Marshoz indítja első bolygóközi küldetését Jeff Bezos űrvállalata A Mars körüli mágneses teret fogja tanulmányozni a Jeff Bezos által alapított Blue Origin űrvállalat NASÁ-tól kapott...

A Vacsora a Marson: A vörös bolygót tápláló és a földi mezőgazdaságot átalakító technológiák című könyvben azokat az ételeket képzelik el, amelyeket ezekben a rendszerekben lehetne termeszteni és felszolgálni a marsi telepeseknek. Lenore Newman, a Fraser Valley-i Egyetem Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Intézetének igazgatója és Evan Fraser, a Guelph-i Egyetem Arrell Élelmiszeripari Intézetének igazgatója jegyzik a kötetet.

#BioPod is an autonomous controlled-environment greenhouse of 55m2. Regardless of its geographical location, BioPod recreates optimal environments conditions inside that allow sustainable cultivation of high value plants, while drastically reducing the space and resources. pic.twitter.com/QyC7uWWdO6 — Interstellar Lab (@InterstellarLA) March 6, 2023

"A marsi élet fenntartásának kulcsa egy rendkívül intenzív, zárt körfolyamatú, hatékony élelmiszerrendszer" – mondta Newman. Fraser szerint LED-világítás és egy nukleáris reaktor használata mellett bármi lehetséges. Ez a rendszer emlékeztet arra is, hogy a körforgást be kell zárni, semmit sem szabad elpazarolni, így jó példa lehet arra is, hogyan kellene a Földön bánnunk erőforrásainkkal.

"A vertikális mezőgazdaság figyelemre méltó munkát végzett a munkaerő, a víz és a földköltségek csökkentésében. Hatalmas termelékenységet ér el négyzethektáronként egy munkaórára és egy liter vízfelhasználásra vetítve" – mondja Fraser. Arra, hogy működhet-e a módszer a Marson, egyszerű a válasz Fraser és Newman szerint is.

KAPCSOLÓDÓ Medvét fotóztak a Marson A látványos fotót az arizonai egyetem csillagászai tették közzé, és meg is magyarázták.

Nyitókép: NASA/JPL-Caltech