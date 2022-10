Minden nyolcadik madárfajt a kipusztulás veszélye fenyegeti

A fajok 73 százalékának életére gyakorol intenzív hatást az egyre nagyobb területen folytatott mezőgazdasági tevékenység – írja a The Guardian cikke. A további fő veszélyeket a fakitermelés, az invazív fajok, a természeti erőforrások kiaknázása és az éghajlatváltozás jelentik a jelentés szerint.

Világszerte a madárfajok 49 százaléka visszaszorulóban van, minden nyolcadik fajt a kihalás veszélye fenyegeti, és legalább 187 faj kihalását igazolták vagy feltételezik 1500 óta – állapította meg a jelentés. Ezek többsége szigeteken élő endemikus faj, bár egyre több madárfaj pusztul ki a nagyobb szárazföldi területeken, különösen a trópusi régiókban. Etiópiában például a gyepterületek termőfölddé alakítása miatt 2007 óta 80 százalékkal csökkent a szomáli pacsirták száma.

A madárfajok mindössze hat százaléka tudja világszerte növelni egyedszámát.

1980 óta Európában a madarak 19 százalékát, 600 millió egyedet pusztították el, jelenleg pedig a fecskét, a szalonkát és a varjakat is kihalás fenyegeti. Európában a legjelentősebb csökkenést az agrártájhoz köthető madárfajok mutatták: 57 százalékuk tűnt el a fokozott gépesítés, a vegyszerek használata és a földek termőfölddé alakítása következtében.

A madarak eltűnése nagyon rosszat jelent

"Meg kell állítanunk ezt a csökkenést, el kell indulnunk a helyreállítás útján. A mi jövőnk és a világ madarainak jövője is ezen múlik. Ha továbbra is szétziláljuk az élet szövetét, akkor a saját jövőnket is veszélybe sodorjuk" – mondta Stuart Butchart, a BirdLife International vezető kutatója.

A jelentés több kutatás összefogásából született: a madarak a Föld legjobban megfigyelt állatai közé tartoznak, és sokat árulnak el a természet állapotáról is. Jelenlétük egyben az egészséges ökoszisztémák sarokköve,

ha nincsenek jelen valahol, annak következményei lesznek.

A négy évvel ezelőtti jelentés még csak a fajok 40 százalékánál állapította meg, hogy visszaszorulóban van. A madarak egyedszámának csökkenéséhez az erdőirtások és az erdőtüzek is hozzájárulnak, de a hőhullámok és az árvizek is rontják esélyeiket. A koronavírus pedig rámutatott arra, mi történhet, ha elpusztítjuk a természetes élőhelyeket és olyan fajokkal kerülünk kapcsolatba, amelyek zoonotikus betegségekkel akár pandémiát is elindíthatnak.

A jelentést a decemberi Cop15 találkozó előtt adták ki: itt lehetőség nyílik egy, a biodiverzitás megőrzését szolgáló szabályozás kialakítására, amely mind az élőhelyeket, mind a madarakat megvédené.

A jelentés nem csak borúlátó passzusokat tartalmaz: a BirdLife szerint 1993 óta 21-32 madárfaj halt volna ki a természetvédelmi munka nélkül. A jelentés megemlíti, hogy az Atlanti-óceán északi részén egy Franciaország méretű új tengeri madárparadicsomot hoztak létre, amely a becslések szerint 5 millió madár védelmét szolgálja.

Nyitókép: Ornitolog82/Getty Images