Szándékosan fertőztek meg önkénteseket, íme az első tapasztalatok

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a Oxfordi Egyetem még 2021 tavaszán kezdett egy érdekes kísérletbe: olyan önkénteseket kerestek, akiket koronavírussal fertőzhetnek meg. Az ellenőrzött keretek között zajló kutatás azóta is tart, sőt, nemrég újabb önkénteseket kerestek a projekthez. Eközben egy másik, ugyanilyen kísérlet is indult az Imperial College London vezetésével, melynek első eredményeit most tették közzé – számolt be a Hvg.hu.

A kutatás 36 önkéntes bevonásával történt: mindannyian egészségesek, 18 és 30 év közöttiek voltak. A fertőzés után két héten át karanténban figyelték meg őket. Az önkéntesek fele kapta el a fertőzést, majd két nap múlva már jöttek a tünetek. Ez rövidebb lappangási időt jelent a jelenleg elfogadott 4-5 napos időszaknál.

A résztvevők átlagosan az ötödik napon voltak a legfertőzőbbek,

ekkor hordozták magukban a legtöbb vírust. Kilenc nappal a fertőzés után még mindig fertőzőek voltak, de volt olyan is, aki még 12 nappal később is át tudta volna adni másoknak a kórokozót – összegzi az eredményeket a Gizmodo.

Amit az olvasható, az önkéntesek mindegyike legfeljebb enyhe tüneteket tapasztalt: orrfolyást, tüsszögést, torokfájást. A tüdő egyik esetben sem károsodott, és nem alakultak ki súlyosabb szövődmények sem. Tizenhárman elvesztették a szaglásukat, közülük hárman még három hónappal később sem éreztek illatokat – igaz, ez a helyzet az idő előrehaladtával javult.

A kísérlet körül egyébként komoly vita folyt, a szakemberek végül azzal érveltek, hogy a kísérletek biztonságosan végrehajthatók: az önkénteseket a kórokozó egy tükörképével fertőzték meg, ami az ilyen kísérletekhez is alkalmas, emellett pedig a vizsgálat egész ideje alatt magasan képzett orvosok figyelték őket. Ennek köszönhetően – vélték a szakemberek – felbecsülhetetlen információkat lehet szerezni a vírus természetéről. Ez pedig jelentős mértékben segítheti a védekezést.

