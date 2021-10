Beszáll az ELTE-n zajló gyógyszerkutatás finanszírozásába a Richter

Hosszú távú együttműködésről állapodott meg a Richter Gedeon Nyrt. és a Richter Gedeon Talentum Alapítvány az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az élettudományi és természettudományi oktatás-kutatás területén.

A gyógyszergyár és a felsőoktatási intézmény közös munkájának már vannak eredménye - mondta az InfoRádiónak a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor.

"35 év alatti PhD-kutatóknak nyújtunk ösztöndíj-támogatást, ők valamilyen módon a gyógyszerkutatással érintkező területen kutatnak, nekik fogunk a következő évben folyósítunk támogatást a következő évben, illetve az egyetemnek is az ő képzésükkel, kutatómunkájukkal kapcsolatos fizikai, tárgyi, személyi feltételeket igyekszünk majd biztosítani e megállapodás keretében."

Emellett - ahogy erre eddig is volt már példa - a vállalat és az egyetem közösen pályázik állami és uniós forrásokra, közös k+f projektek megvalósítására.

A támogatásoknak két fajtája van:

állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok, az első négy féléven keresztül havi 200-200 ezer forint, a második négy féléven keresztül 250-250 ezer állami ösztöndíjasok számára kiválósági ösztöndíj; 150 ezer forint havonta (négy féléven át, később emelkedik).

Az együttműködésnek már önmagában az is célja, hogy a vállalatcsoport és az egyetem rálásson egymás kutatásaira, egymás tevékenységére, és össze tudják kapcsolni az összetartozó területen dolgozók munkáját, közös fejlesztésekért, tudományos tevékenységekért.

"A XXI. században már nem vállalatok versenyeznek egymással, hanem tudományos ökoszisztémák, ezek az ökoszisztémák olyan csomópontokból állnak, amelyeknek fontos részei az egyetemek, kutatóközpontok, valamint az ipari tudásbázis, ezeket kell nekünk táplálni, összekötni, fejleszteni" - hangsúlyozta Orbán Gábor.

A négy orvosi, illetve a budapesti műszaki egyetemmel már korábban kötöttek ilyen megállapodást.

Mint a vállalatvezető megjegyezte, ez a fiatal tudósok specializációját is segítő együttműködés lesz, az ELTE-vel kötött biotechnológiai együttműködésnek ráadásul már látványos eredménye is van: a Covid elleni terápiában is alkalmazandó fúziós fehérje projektet Kacskovics Imre dékánnal közösen viszi a Richter, ennek leírása egy klinikai szaklapban már bizonyított, az eljárás pedig már klinikai fázisban is van hamarosan.

