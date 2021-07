A hosszú Covid kutatása egy másik szindrómában szenvedőkön is segíthet

A krónikus fáradtság szindróma, azaz a CFS leírása ismerős lehet azoknak, akik hallottak már a hosszú Covidról: az érintettek egy fertőzésszerű megbetegedést követően kezdenek el fáradékonyságot, szédülést és ködös agyműködést tapasztalni. Az állapotra a terhelés utáni rossz közérzet is nagyon jellemző: kis fizikai vagy akár szellemi megerőltetést követen is felerősödnek a tünetek. Ezek egész addig erősödhetnek, hogy a szindrómában szenvedők nem tudnak lezuhanyozni, eljutni konyhájukig, és természetesen munkájukat sem képesek ellátni többé – írja a The Guardian.

A CFS-ben szenvedők régóta ézik azt, amit most a hosszú covidosok: nem kapják meg a kellő segítséget, hiszen érzelmi és orvosi támogatást sem kapnak. Most abban reménykednek, hogy a hosszú Covid segíthet abban, hogy őket is komolyabban vegyék.

Milliárdos kutatóprogram indul

A hosszú Covid kutatása fiatal műfaj még, de az biztos, hogy ennek az állapotnak a leírása kísértetiesen hasonlít a CFS-hez.

"Minden rosszban van valami jó. Számomra az, hogy a CFS egyre nagyobb figyelmet kap, egy jó dolog a koronavírus-járvány szörnyű sötét felhője körül" – mondta Anthony Komaroff, a Harvard Medical School orvosprofesszora egy sajtótájékoztatón. Amerikában 1,15 milliárd dolláros kutatási program indult a hosszú Covid megértésére azt követően, hogy az érintettek a CFS érintettjeivel erőiket egyesítve elkezdtek lobbizni ezért Amerikában, ahol 21 csoport egyesítette erejét a Hosszú Covid Szövetség égisze alatt, mindenféle fertőzést követő szindróma kutatásának elérésére.

Hasonló szindrómák régóta léteznek

Szakértők szerint nem meglepő a hosszú Covid létezése, hiszen évtizedek óta hallhatunk fertőzéseket követően kialakuló, hasonló megbetegedésekről. 2003 tavaszán Torontóban egy SARS-kitörést követően számos egészségügyi dolgozó tapasztalt hasonló tüneteket:

ők egy évre váltak munkaképtelenné.

Gyengeség, fáradékonyság és izomfájdalmak tüneteit tapasztalták épp úgy, mint a CFS és a hosszú Covid érintettjei. Korábbi kutatási eredmények szerint tízből egy fertőző betegségen átesett embernél alakulnak ki hasonló tünetek: ez a koronavírus esetében 20 millió hosszú covidos esetet jelenthet.

"A következő öt évben valószínűleg alapvető válaszokat kapunk mind a hosszú Covid, mind a CFS problémájára. Alapvető válaszok alatt jó diagnosztikai teszteket és hatékony kezeléseket értek" – mondta Komaroff. Azt szeretné, ha a vizsgálatokba a hosszú Covidban és a CFS-ben szenvedő embereket is bevonnák.

Hosszú hónapokig tarthat

A hosszú Covidról egyelőre keveset tudunk: egy decemberben publikált, érintettek kezdeményezte tanulmány szerint a betegek kétharmada fél éven túl is tapasztal tüneteket, bár sokan nem keresik fel ezekkel orvosukat. A fáradékonyság és a légszomj mellett a ködös gondolkodás kellemző tünete az állapotnak. Ezek erősödnek, ha testmozgást végeznek az érintettek. Későbbi kutatások alapján kiderült, hogy a koronavírusos betegek egyharmada fél éven belül neuropszichiátriai betegségekkel diagnosztizálják.

Sok hosszú Covidban szenvedő kilenc hónapig is tapasztalja a tüneteket.

A CFS-ben szenvedők hosszú ideje küzdenek azzal, hogy állapotukat pszichés eredetű betegségként bélyegzik meg: 2011-ben egy a Lancetben közötl tanulmány is erre utalt, mivel megállapítása szerint a betegek jól reagáltak mind a viselkedésterápiára, mind a testedzésre, ami a pszichés eredetre utal. Az érintettek támadják a kutatást, mivel az általános tapasztalat szerint az edzés épp hogy ront az érintettek állapotán. 2017 aztán az amerikai járványügyi hivatal, a CDC is törölte ajánlásiból ezeket a terápiákat. A CFS-ben érintettek azt remélik, most a hosszú covid kapcsán elvégzett kutatásuk végleg bebizonyítják igazukat a betegséggel kapcsolatban.

