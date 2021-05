Kína már a Marson, képek is bizonyítják

Tíz hónappal az után, hogy útnak indult a kínai Tienven-1 űrszonda, az űreszköz leszállóegysége sikeres landolást hajtott végre a Marson. A Zhurong nevű marsjáró május 15-én ért talajt, azóta pedig már meg is kezdte működését a szerkezet – írja a hvg.hu.

A Zhurong kamerájának első képei meg is érkeztek a Földre. Az első képen azt látni, ahogy a Zhurong a leszállóegység tetején áll, ahonnan a rámpa segítségével kell legurulnia. A gép előtt a marsi táj, az Utopia Planitia nevű síkság terül el. Ez alatt talált korábban a NASA rengeteg

A gép egy másik fotót is készített: ezen a marsjáró hátsó része látható, az, ahol a napelemek is helyet kaptak.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021