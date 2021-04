Szex a járvány idején: a nemi betegségek szűrése hátrányt szenved

A tripper- és chlamydiaszűrések száma zuhanórepülésbe került az elmúlt egy évben az USA-ban: a két betegség előfordulásának gyakorisága már a pandémia kezdete előtt is rekordokat döntögetett, a szakemberek most el sem tudják képzelni, mennyire lehetnek elterjedtek – írja az ABC News.

"A szűrés, a megfigyelés és a kezelés terén is zavarok álltak be, aminek eredményeképp valószínűleg rosszabb a helyzetünk a szexuálisan terjedő betegségek terén, mint valaha volt" – fogalmaz David Harvey, a szexuális úton terjedő betegségeket (STD) kezelő orvosokat tömörítő amerikai szervezet vezetője. Sok, STD-vel foglalkozó klinikának kellett Amerikában tavaly tavasszal bezárnia, azokat, amelyek korábban igyekeztek felgöngyölíteni, kiket fertőzhettek meg a betegek, a koronavírus kontaktkutatásával bízták meg. A laborok, amelyek a nemi úton terjedő betegségek diagnosztizálására szolgáló mintákat feldolgozták, csak limitált mennyiségben tudták azokat fogadni a rengeteg PCR-teszt miatt. Még 2021 januárjában is csak 40 százalékos hatásfokkal dolgoztak az STD-kre szakosodott klinikák.

Daniel Daltry egyike annak a két embernek, akik Vermont államban a HIV és a hepatitis mellett a nemi úton terjedő betegségek fertőzési láncait igyekeztek felgöngyölíteni teljes munkaidőben. Az elmúlt évben az ő dolga is a koronavírus kontaktkutatása volt, 160 új kontaktkutató kiképzése mellett. A HIV és a szifilisz kontaktkutatását emellett is végezte, de másra már nem volt ideje. Az államban

az új igazolt HIV-fertőzések száma 90, az új chlamydia-fertőzések száma 50 százalékkal esett a csökkentett szűrési kapacitásnak köszönhetően - ez Amerika-szerte hasonlóan alakult.

A szakklinikákon békeidőben a rizikócsoportok tagjai – a 25 év alatti nők, valamint a meleg és biszexuális férfiak – ingyen, vagy nagyon alacsony költség megfizetése mellett kaphatták meg a számukra évente ajánlott szűrést, valamint a szakértői tanácsadást. Minderre azért is nagy a szükség, mert már kilenc éve egyre nő a nemi betegséggel küzdők száma.

Egyes elméletek szerint azért szűrnek ki kevesebb beteget, mert a távolságtartás miatt kevesebb szexuális kapcsolat jön létre, de ebben sokan kételkednek:

a randiappok épp hogy rekordfelhasználásról beszélnek

a tavalyi évet tekintve. Ina Park kaliforniai szülész-nőgyógyász szerint az emberek lehet, hogy pár hónapig megtartóztatták magukat, de utána újra megnyitották a Tindert és elkezdtek találkozgatni, hogy szexuális kapcsolatokat alakíthassanak ki.

Jelenleg a szűrésekhez elengedhetetlen eszközök egy része hiánycikk, ami nem jelent sok jót: a fel nem fedezett, így nem is kelet nemi betegségeknek nagyon sok következménye lehet. A chlamydia mind a női, mind a férfi szaporítószerveket károsítja, terhességi komplikációkhoz vezethet. A szifilisz az újszülöttekben is megbetegedést okozhat, férfiaknál és nőknél pedig szervi károsodások mellett neurológiai következményekkel is járhat. Hazai helyzet A nemi betegségek száma nem drámaian magas, de emelkedő tendencia figyelhető meg.

Tavaly decemberi adatok szerint a 15-19 éves korosztályban is ez a helyzet.

A HPV-vel kapcsolatosan biztos, hogy a bejelentett esetszámnál jóval több az érintettek száma.

A magyarok általános vélekedése szerint a nemi betegségekkel kapcsolatosan is a szülőknek kellene nyújtaniuk szexuális felvilágosítást, de a gyermekek ötödével beszélgetnek el szüleik a témáról mindössze.

