Izom helyett bőrbe adva az injekciót sokkal több embert lehetne beoltani

Egy közösségi finanszírozási kampány, a #wakeuptocorona keretében vizsgálja Anna Roukens, a leideni egyetem kutatója az oltás beadási módjának változásával elérhető előnyöket: a mozgalom egy év alatt már több mint egymillió eurót gyűjtött össze – írja a MedicalXpress. Roukens a Moderna oltásával kezd kísérletbe: hatékonyság és biztonságosság szempontjából is vizsgálja azt, hogy mennyit változtat az oltás izomszöveg helyett a bőrbe történő beadása.

A szakember szerint most nagy problémát jelent, hogy meglehetősen korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre oltás: így ha a módszer révén sikerül tényleg jelentősen több embert beoltani adott mennyiségű oltóanyaggal, az hatalmas előnyt jelent.

Roukens elmondása szerint bőrünk tele van dendritikus sejtekkel, amelyek ha vírust jelenlétét érzékelik, azonnal jelzik azt az immunrendszer felé, illetve meg is támadják.

"A bőrbe adott oltásokkal ezeket a sejtcsoportokat célozzuk meg, így nem pazarlunk el semennyit sem a vakcinából. A dendritikus sejtek magukba szívják a védőoltást és immunválaszt váltanak ki. Ennek meg kell védenie bennünket az új koronavírustól" – fogalmazott a kutató, aki arra nem tud ígéretet tenni, hogy már a közeljövőben használni fogjuk módszerét, de arra is figyelmeztetett, hogy a világ szegény országai gyakorlatilag meg sem kezdték még az immunizációt, és az is valószínű, hogy a jövőben is számos járványkitörésre számíthatunk még.

Anna Roukens a kutatás megkezdésére 400 ezer eurót kapott a #wakeuptocorna keretéből. Elmondása szerint ennek hatalmas szerepe van abban, hogy megkezdheti a munkát, de szüksége lesz még forrásokra ahhoz, hogy végig is tudja vinni a kutatását. Így adják most az oltást A koronavírus elleni oltást a deltaizomba adják.

Fontos, hogy izomszövetbe kerüljön, mert ha zsírszövetbe jut el, hatástalan is lehet.

Ehhez nem kell összecsippenteni a bőrt, hanem el kell simítani.

A tűt merőlegesen tartva kell ezt követően az izomba juttatni a szert.

