Fertőzőbb, de nem halálosabb a brit variáns

Sem komolyabb tüneteket nem okoz, sem nem hajlamosít jobban a hosszú Covidra a B117 néven is ismert brit variáns, mint a koronavírus eredeti változata, támasztják alá most már kutatások. Az ezzel a variánssal megfertőződöttek vírussal való töltöttsége, illetve a variáns r-száma – mely azt árulja el, hány másik embert fertőz meg az, aki elkapja ezt a verziót – magasabb, mint a régi változaté, azaz fertőzőbb ez a változat – írja a Sky News.

Mindkét kutatás vezetői arra hívták fel a figyelmet, hogy tovább kell még vizsgálni a brit variánst. Az elsőben 341 olyan koronavírusos beteg adatait elemezték, akit tavaly november-decemberben szállítottak betegsége miatt két londoni kórházba. 58 százalékukat a brit variáns fertőzte meg. A brit variánssal fertőzöttek esetében a súlyos esetek aránya 36 százalék volt, míg a többieknél 38 százalék.

A kenti variánssal kezeltek 16 százaléka halt meg, míg a másik csoportban 17 százalék vesztette életét koronavírus miatt.

A másik kutatásban 37 ezer ember applikáción keresztül rögzített koronavírussal kapcsolatos tüneteit elemezték. Az érintettek szeptember és december közt teszteltek pozitívat koronavírusra. Az eredmények szerint a brit variáns r-száma 1,35-ször magasabbnak bizonyult, mint az előzőé, ugyanakkor nem változtatta meg a tipikus tüneteket és a lezárások hatására visszaszorult, valamint reagált a kezelésre. Nem kell tehát attól félni, hogy az oltás vagy a gyógyszerek hatását ki tudná kerülni ez a változat.

Azt, hogy a brit variáns mennyivel fertőzőbb, bizonyítja az a tény is, hogy már az Amerikai Egyesült Államokban is ez az uralkodó törzs: ez április elejére következett be, nagyjából egy időben azzal, amit a korábbi hivatalos becslések is meghatároztak. Februárban még csak az esetek 11 százalékáért felelt, márciusra ez már 27 százalékra ugrott. Szerencsés ugyanakkor, hogy az oltások az amerikai tapasztalatok alapján is működnek a variánssal szemben.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán