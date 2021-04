Az oltás nélkülieket is védi, ha oltottak vannak a környezetükben

Arról, hogy az elérhető koronavírus elleni oltások megvédenek bennünket a súlyos megbetegedésektől és a halálozástól, az első pillanattól kezdve beszélnek a kutatók. Arról azonban, hogy vajon környezetünk is nagyobb biztonságba kerül-e azáltal, hogy immunizáltuk magunkat, ritkábban esik szó. Kezdetben ennek éppen az ellenkezőjétől tartott mindenki, arra gondolva, hogy az átoltottság növekedésével lazulni fog majd a védekezésre fordított figyelem, ezáltal pedig ismét megugrik az esetszám.

A BBC cikke az oltások hatását a következő hasonlattal ismerteti: képzeljük el a koronavírussal való találkozást követően kialakuló állapotot úgy, mint egy létrát. Ennek csúcsán a legsúlyosabb következmény, a halál van, alsó foka pedig a tünetmentes fertőzés.

Az oltás hatására mindenki lejjebb léphet néhány fokot:

az, aki anélkül belehalna a betegségbe, talán csak enyhe vagy közepes tüneteket produkál majd, míg aki egyébként enyhe tünetekkel úszná meg, az tünetmentes hordozó lehet, vagy el sem fogja kapni a fertőzést.

Azokban az országokban lehet ezzel kapcsolatos valódi információkra szert tenni, amelyekben az oltottak száma már viszonylag magas: Nagy-Britanniában egyelőre óvatosan fogalmaznak a hivatalos szervek, de arra utalnak, hogy az oltásoknak van hatásuk már a korai adatok szerint is a fertőzés átadására. A még magasabb átoltottságú Izraelben is stabilan csökken az új esetek száma, már a pár százas kategóriáig mérséklődve, és az új halálozásoké is ennek megfelelően alacsony.

Tudományosan bizonyított adatok klinikai tesztekből állnak rendelkezésre. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának tesztjében a tünet nélkülieket is tesztelték, azt találva, több mint 50 százalékkal esett körükben a pozitív tesztek száma. Egy friss, egészségügyi dolgozók bevonásával végzett amerikai kutatás szerint a Pfizer vagy a Moderna vakcinájával oltottak körében egy adagot követően 80, két adag után pedig 90 százalékos volt a megfertőződés elleni védelem. Korábban egy brit hasonló kutatás 70 és 85 százalékos arányokat talált.

Skót adatok szerint azoknak az idősotthonoknak a lakói, akiknek környezetében oltott egészségügyi dolgozók végezték az ápolást, sokkal kisebb eséllyel kapták el a betegséget.

Egy cambridge-i kórházi dolgozók körében végzett felmérés pedig 75 százalékos csökkenést talált a tünetmentes megbetegedésekben oltást követően.

