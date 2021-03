Százszázalékos a Pfizer oltásának hatékonysága a serdülőknél

Robusztus antitestválaszt váltott ki az oltás beadása a 12-15 éves korosztály tagjaiban, akik jól is tolerálták a vakcinát, írja a Pfizer és a BioNtech közös sajtóközleményében. A várakozásokat felülmúló eredményt követően mind az amerikai FDA, mind az európai EMA felé el is indítják a vészhelyzeti használatbavételi engedélykérelmet, hogy minél hamarabb olthatók legyen a serdülők is a jelenleg 16 éven felüliek számára engedélyezett vakcinával.

A kísérletben 1129 gyermek kapott placebót, körükben 18 koronavírusos megbetegedés következett be.

A valós vakcinával oltott 1131 gyermek közül egy sem kapta el az új koronavírust, így lehet a védőoltás hatékonysága 100 százalékos.

Az oltottakban a SARS-CoV-2-t semlegesítő antitestek geometriai átlagtitere 1239,5 volt, ami robusztus védelmet ígér, és hasonló eredmény, mint amit a 16-25 éves korosztály körében korábban tapasztaltak. Az oltást jól is tolerálták a kísérletben részt vevő gyermekek: fejfájás, láz, fáradékonyság és a beadás helyén tapasztalt fájdalom voltak csupán az előforduló mellékhatások..

A Pfizer és a BioNTech már a legkisebb, félévesnél idősebb gyermekek körében is megkezdte múlt héten oltásának klinikai tesztjeit: ebben a vizsgálatban három korcsoportba osztották a résztvevők. A legnagyobbak az 5-11 év közöttiek, az ő beoltásukat kezdték elsőként. Őket a 2-5 évesek követik, akik körében jövő héten adják be az első védőoltásokat. A félévesnél idősebb, de kétévesnél fiatalabb csecsemők és kisdedek lesznek az utolsó csoport tagjaiként beoltva a jövőben. A kísérletben 21 nap különbséggel adják be a gyerekeknek a vakcinát.

A kísérletben részt vevő fiatalokat két éven át figyelik madj meg a második dózis beadását követően.

Nyitókép: MTI/Mészáros János