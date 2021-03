A brazil variáns ellen hatékonyabbak az oltások, mint eddig hittük

Az Oxfordi Egyetem kutatásából kiderült, hogy a brazil törzs kevésbé rezisztens az antitestekre, mint korábban hittük: az AstraZenecával közösen oltást fejlesztő egyetem a fertőzést követően kialakuló természetes immunitást és az oltás következtében kialakuló védettséget tesztelte a különböző variánsokkal szemben. Eredményük szerint az oltások nem olyan hatékonyak az új törzsekkel szemben, mint a globálisan eredetileg elterjedt variáns ellenében, de a P1 néven is ismert brazil variáns nem olyan ellenálló az antitestekkel szemben, mint azt elsőre gondoltuk – írja a Sky News.

A kutatók olyan emberektől vettek vérmintákat, akik átestek a fertőzésen, illetve akik az AstraZeneca vagy a Pfizer oltását kapták meg korábban. A brit és a brazil variánssal szemben közel

harmadára csökken az antitestek generálta semlegesítő hatás

az eredeti törzzsel szemben tanúsítotthoz mérten mind a két oltás esetében, míg a dél-afrikai variánssal szemben az AstraZeneca oltásának hatékonysága kilencedére, a Pfizerének közel nyolcadára zuhan.

A brit variáns legalább ötven országban van már jelen a BBC cikke szerint, a dél-afrikai pedig mintegy húsz országban. Mindhárom törzs fertőzőbb, mint a korábban globálisan elterjedt változat, hogy mennyivel, arról jelenleg csak becslések állnak rendelkezésre. Közös a variánsokban az is, hogy a tüskefehérjén tartalmaznak olyan mutációkat, amelyek miatt képesek újrafertőzni azokat, akik egyszer már átestek a koronavíruson.

Az oltások hatását a variánsok képesek csökkenteni, ugyanakkor a kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy

a súlyos megbetegedést és a kórházba kerülést még így is el lehet kerülni a vakcinák beadásával.

Épp ezért arra biztatnak mindenkit, vegye fel azokat – már csak azért is, mert a vírus további terjedése még több teret enged a mutációk megjelenésének, amelyek által a koronavírus akár halálosabbá is válhat. A gyógyszergyárak jelenleg is dolgoznak olyan oltásokon, amelyek hatékonyabbak lehetnek a frissen felfedezett variánsokkal szemben.

Nyitókép: pixabay