Egy újabb megdöbbentő koronavírus-tünet: hajhullás

Egy vuhani kutatás igyekezett felgöngyölíteni, milyen tünetek maradhatnak meg hosszan azoknál, akik átvészelik a koronavírus-fertőzést: 1655 kórházba került beteg közül mintegy 359-nél találtak valamiféle tünetet fél évvel azt követően, hogy felgyógyultak a betegségből, írja a Sky News.

A Lancetben megjelent tanulmány az elsődlegesen előforduló jelenségek közé az érintettek negyedénél jelentkező és leginkább nőket érintő

hajhullást, a légszomjat, a szédülést és az ízületi fájdalmakat

sorolta. A kutatásba olyan vuhaniak kerültek be, akik tavaly január 7. és május 29. között térhettek haza koronavírussal kapcsolatos kórházi kezelésüket követően. Az érintetteket fél év elteltével keresték fel ismét, amikor kikérdezték őket az azóta tapasztalt, egészségüket érintő tünetekről, majd vizsgálatokat, köztük vértesztet is végeztek rajtuk.

A különböző tünetek a következő gyakorisággal jelentek meg az érintetteknél:

fáradékonyság vagy izomgyengeség 63%

alvászavar 26%

depresszió vagy szorongás 23%

hajhullás 22%

Azt is megállapították, hogy az egykori betegek háromnegyede legalább egyféle tünet meglétéről számolt be fél évvel felgyógyulását követően. Azok közt, akiknek igen súlyos volt a betegségük, nagyobb arányban fordult elő depresszió és izomgyengeség is. Körükben gyakrabban jelentkeztek tüdőproblémák is.

Három hónapos utánkövető vizsgálattal azt is megállapították, hogy a fizikai teljesítőképesség csökkenése, a fáradékonyság, az aktivitást követő légszomj és a hajhullás is

gyakrabban érinti a nőket, mint a férfiakat.

Azt is hozzátették, hogy a súlyos betegséget elszenvedő nők körben a mentális problémák gyakrabban előfordultak, mint a férfiaknál, illetve hogy több, a kutatásban részt vevő személynél alakult ki diabétesz vagy vénás tromboembóliás betegség, ami vérrögök képződésének eredménye lehet. Önálló nevet érdemel a hosszú Covid Önálló szindrómaként szeretné számos kutató, orvos és beteg bejegyeztetni az eddig hosszú Covidként ismert, a koronavírusból való felépülés után sokáig fennálló tünetegyüttest.

A betegség tünetei közt lehet krónikus fáradtság, ízületi vagy mellkasi fájdalom, nehézkes gondolkodás és depresszió is.

A hosszú covid okát egyelőre nem ismerik és kezelése sincsen, de a tünetek nagy mértékben megnehezítik az azokat tapasztalók életét, gyakran munkaképtelenné téve őket.

