A gyerekeket is be kell oltani koronavírus ellen, csak az a kérdés, mikor

Bármikor újra berobbanhat a koronavírus-járvány mindaddig, amíg a gyermeke immunizálásához nem áll rendelkezésre vakcina, vélekednek kutatók. A The Guardian cikkében John Edmunds, a brit kormány vészhelyzetekkel kapcsolatos tudományos tanácsadócsoportjának, a SAGE-nek a tagja úgy nyilatkozott: amíg minden korosztály, a gyerekeket is beleértve, nincsen beoltva, komoly esélye van annak, hogy a járvány megint fellángol.

Ma még nincs oltás számukra

Jelenleg nincsen olyan védőoltás, amelyet 16 év alatti gyermekeknek be lehetne adni, de már megkezdődtek a klinikai kísérletek, melyek célja, hogy már hat év fölött adhatóvá váljon valamilyen vakcina. A koronavírusra a gyerekek kevésbé fogékonyak, ha el is kapják, az kevésbé viseli meg szervezetüket, a súlyos megbetegedés és a halálozás aránya is jelentősen kisebb körükben, mint a felnőtt lakosságban, viszont a terjesztésben szerepet játszanak.

Stanley Plotkin, a rubeolaoltás fejlesztője és a rota elleni oltás egyik társfejlesztője szerint ha a gyerekeket oltjuk, azzal is az időseket védjük meg.

"El sem tudom képzelni, hogyan remélhetnénk a vírus felszámolását, ha nem immunizáljuk a lakosság többségét"

– mondta.

Indulnak a kísérletek

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca már meghirdette oltásának gyermekeken való tesztelését, ehhez 6-17 éveseket vonnak be. A Pfizer és a BioNTech közös oltásának 12-15 éves korosztályon történő teszteléséről a gyártó a következő hónapokban tervez adatokat megosztani, és még az idei évben meg akarják nyitni a klinikai tesztelést az 5-11 éves korosztály előtt is. A kamaszok valószínűleg a felnőttekhez hasonló immunválaszt produkálnak az oltás hatására, de a kisebbeknél eltérő dozírozásra vagy összetételre lehet szükség.

A hatékonysági és biztonságossági adatok nyártól kezdve érkezhetnek, de kérdés, hogy az addig megjelenő variánsokkal hogyan birkóznak majd meg a már létező oltások. Ugyanígy kérdéses az oltások a fertőzés terjesztésére vonatkozó hatása: valószínűsíthető, hogy ha valaki el is kapja a betegséget oltottan, jóval kevésbé lesz fertőző, mint az oltatlanok. Ha be is bizonyosodik ez a feltételezés, akkor

egyedül a gyermekek lehetnek a betegség terjesztői,

így az ő beoltásuk kulcsfontosságúvá válhat. Az oktatási intézmények működésének biztonsága miatt is fontos immunizálni a fiatalokat, ami számukra is nyereséget jelent.

Van mit mérlegelni

Adam Finn, a Bristol Children’s Vaccine Centre gyermekorvos professzora szerint azt is érdemes mérlegelni, hogy korábbi fertőzéseket is sikerült már úgy korlátok közé szorítani, hogy nem immunizáltuk a teljes populációt:

ha most a koronavírus ellen mindenkit muszáj lenne beoltanunk, az kivételes helyzet lenne.

"Még mindig nyitott kérdés, hogy meddig kell eljutnunk ezzel a vakcinázási programmal annak érdekében, hogy a járványt kézben tartsuk ... Valószínűleg az év végére a 18 év alatti gyermekeknél is fogunk már oltásokat használni. De biztos nem lehetek ebben" – nyilatkozott.

Ellenérv lehet az is, hogy a gyerekek beoltása előtt a szegényebb országok populációiban kell megkezdeni az immunizálást. Finn szerint a kérdés az, muszáj-e beoltani a gyerekeket – ha ugyanis nem az, akkor nem kell őket immunizálnunk. Gyógyszerkísérletek gyermekeken

A Pfizer

A hozzájárulást etekhez a tesztekhez a szülő adja meg, ha viszont a gyermek már elég idős, akkor szükséges az ő beleegyező hozzájárulása is.

A gyermekek fejlődő szervezete másképp reagálhat oltásokra és gyógyszerekre, mint a felnőtteké, ezért kell a nekik szánt készítményeket rajtuk tesztelni. A Pfizer tájékoztatója szerint a gyermekek biztonságának figyelembevételével zajlanak tesztjeik, igyekeznek minimalizálni például a vérvételek számát és a levett vér mennyiségét. A hozzájárulást etekhez a tesztekhez a szülő adja meg, ha viszont a gyermek már elég idős, akkor szükséges az ő beleegyező hozzájárulása is. A felnőtteken végzett kísérleteknél is részletesebb és odafigyelőbb protokoll szerint haladnak ezek a tesztek.

