Már egyetlen adag Pfizer-vakcina is jó védelmet ad

Az Egyesült Királyságban, ahol kitolták a koronavírus elleni vakcina két adagjának beadása közti intervallumot három helyett akár tizenkét hétre, úgy találják, a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett oltásának első adagja után is egészen megnyugtató, 65 százalékos védettség alakulhat ki.

Az immunizációs programmal kapcsolatos részletesebb adatokat a következő napokban fogják megosztani a nyilvánossággal, de egy azokat ismerő személy tájékoztatására támaszkodva úgy tudni, a tünetes megfertőződés esélye közel kétharmados aránnyal csökken. Azok körében, akik mind a két oltást megkapták már,

79-84 százalékra emelkedik a védettség szintje.

A számokat elsőként a The Sun hozta nyilvánosságra a Bloomberg cikke szerint. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinája hasonlóan teljesített védelem terén.

Az Egyesült Királyságban már több mint 12,6 millió ember beoltottak új koronavírus ellen keddi adatok szerint. Ebben benne foglaltatik a 80 év fölötti populáció 90 százaléka is. Jelenleg a Pfizer és az AstraZeneca oltásaival végzik az immunizálást a britek. A Pfizer esetében tapasztalt maximum 84 százalékos védettség ugyan alatta van annak a 90 százalék fölötti értéknek, amit a klinikai kísérletek harmadik fázisának befejeztével a cég nyilvánosságra hozott, ugyanakkor valószínűleg így is sikertörténetként tálalja majd a brit kormány ezeket a számokat is - erre szükség is van ahhoz, hogy megtartsák a felvett lendületet az immunizálás terén.

Boris Johnson miniszterelnök a hónap közepére 15 millió ember szeretne beoltatni: jelenleg heti 2,5 millióan vehetik fel az oltást Johnson egy friss tweetje szerint.

Amint a 15 milliós határt elérték, enyhíthetnek is a korlátozásokon, március 8-ától pedig akár az iskolákat is újranyithatják majd.

Bármilyen jól is állnak ugyanakkor immunizálás terén, a frissen megjelent variánsok aggasztóak lehetnek a britek számára is. Johnson a témával kapcsolatosan azzal érvel, hogy az oltások a dél-afrikai törzs esetében is képesek megakadályozni a súlyos lefolyású megbetegedéseket, illetve a halál bekövetkeztét. Izraelből más adat érkezett

A gyártó 52 százalékos védettséget ígért, ám az izraeli tapasztalatok arról számoltak be, hogy ez a

Korábban az izraeli oltási program kapcsán kerültek elő adatok a Pfizer oltásának egyetlen adagjával kapcsolatosan. A gyártó 52 százalékos védettséget ígért, ám az izraeli tapasztalatok arról számoltak be, hogy ez a valóságban csak mintegy 33 százalékos. A szakértői ellenőrzés előtt álló adatokkal kapcsolatosan később felmerült, hogy túl korán, mindössze egy héttel az oltás első adagjának felvétele előtt mérték velük a védettséget: ekkorra még nem is várható az, hogy magasabb legyen.

Nyitókép: MTI/DPA pool/EPA/Andreas Arnold