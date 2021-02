Közvetítő gazdafajról emberre átlépve, nem pedig laborból kikerülve szabadulhatott el a koronavírus 2019 decemberében a kínai Vuhanban, vélekedik a helyszínen hetek óta tartózkodó és vizsgálódó WHO-kutatócsoport. A Sky News tudósítása szerint ezért nem is vizsgálják tovább egy esetleges laborbaleset lehetőségét.

A nemzetközi kutatócsoport számos helyszínt látogatott már meg eddigi vuhani tartózkodása során: kórházakban, az elsők közt megbetegedettek használati tárgyait is bemutató emlékkiállításon, a vizes piacon, a virológiai intézet laborjában is jártak többek között. Az egyes látogatások alkalmával az elsők közt megbetegedett vuhani lakosok mellett őket kezelő orvosokkal és kínai kutatókkal is találkozhattak és beszélhettek.

Eddigi eredményeik szerint valószínű, hogy

a koronavírus nem decemberben fertőzött először embert:

Vuhanon kívüli régiókban már azt megelőzően is okozhatott elszigetelt megbetegedéseket, hogy felfedezték volna.

Peter Ben Embarek, a kutatócsoport vezetője az Euronews tudósítása szerint a következőképp foglalta össze azt, amit kiderítettek:

"Nem találtunk azzal kapcsolatos bizonyítékokat, hogy 2019 decembere előtt Vuhanban vagy máshol nagy számban fertőzött volna meg embereket a koronavírus.

Azzal azonban mind egyetértünk, hogy decemberben nemcsak a vuhani piacon volt jelen a vírus, hanem piacokon kívül is terjedt.

Jelenlegi tudásunk szerint minden arra utal, hogy az új koronavírus állatról lépett át emberre, az azonban továbbra sem tiszta, hogy milyen állat fertőzhetett embert a kórokozóval" – mondták el a kutatók egy sajtótájékoztató keretében.

A WHO csapatának munkája döcögősen indult. Úgy tűnt, a kínai fél akadályokat gördít a munka elvégzése elé, a későbbiekben azonban partneri viselkedésről számoltak be a kutatók, akik holnap fejezik be kínai látogatásukat. A begyűjtött adatokkal tovább dolgoznak: már a látogatás előtt is arra hívták fel a figyelmet, hogy türelemmel kell várni a végső megállapításokra, nem lesz azonnali eredménye a vizsgálódásnak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Ng Han-kuan