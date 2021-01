A napenergia segítheti a vakcinaelosztást Afrikában

Sok afrikai országban már a megfelelő mennyiségű oltóanyag beszerzése is problémát jelent, de még ha van is vakcina – a COVAX mellett a napokban az Afrikai Unió is beszerzett 270 millió adagnyit a kontinensnek, de ez továbbra is messze áll az elegendőtől –, a tárolása továbbra is nagy kihívás. Sok országban nem áll rendelkezésre megbízható elektromos hálózat, így a szállítás és a felhasználás helyén történő hűtés nemcsak a megfelelő eszközök, hanem a szolgáltatások hiányában is nehézkes.

A hideg szállítási lánc alapfeltétele, hogy járművek, hűtődobozok és hűtőházak várják az oltóanyagot, amely így a gyártótól az oltópontra megfelelő körülmények közt juthat el.

Későn kezdtek tervezni

Toby Peters, a Birminghami Egyetem szakértője ma már úgy gondolja, az oltás fejlesztésével párhuzamosan neki kellett volna látni a hideg szállítási lánc megtervezésének is: a szakember az ENSZ támogatta Africa Centre of Excellence for Sustainable Cooling and Cold Chain kötelékében azért is dolgozik, hogy most kialakulhasson ez a hűtőhálózat.

"Már akkor tudtuk, hogy vakcinaadagok milliárdjait kell majd a Föld körül utaztatnunk egészen kis, falusi közösségekig, és ehhez kontrollált hőmérsékletű környezetre van szükség"

– mondta. A Pfizer oltását mínusz 75, míg a Modernáét mínusz 20 fokos hőmérsékleten kell szállítani, ami Afrikában gyakorlatilag elérhetetlen. Az AstraZeneca vakcinája csak 2-8 fokot követel meg, ami már elérhetőbb, de ez is csak jelentős fejlesztéssel. Ha nincs fejlesztés, az oltásmennyiség negyede tönkremegy és használhatatlanná válik.

Százmilliók problémája

Afrikában mintegy 600 millió ember él olyan környéken, ahol nincsen kiépített áramszolgáltatás, sok helyen az orvosi rendelők is ilyen körülmények közt működnek. Hugh Whalan, a PEG Africa nevű, napenergiával működő eszközöket kínáló cég vezérigazgatója szerint ezért kell a napenergiát segítségül hívniuk. Az immunizációra készülve cégük olyan napenergiára támaszkodó megoldások gyártásába kezdett, amelyek lehetővé teszik az áramhálózat nélküli vidékeken található leendő oltópontok működését. A cég korábban élelmiszerek hideg szállítási láncának megoldásaira specializálódott.

Mostani pilot programjuk az év közepén ér majd véget, reményeik szerint ekkorra készen állnak majd napenergia működtette hűtő- és fagyasztórendszereik: két beszállítóval dolgoznak együtt, melyek közül az egyik már megkapta a WHO engedélyét hűtőberendezésére, a másik pedig már beadta a kérelmet.

Az utolsó szakasz a nehézkes

Az oltás a következő úton jut el a betegekig:

a gyártó a reptérre szállítja,

innen egy nemzeti vakcinaraktárba kerül,

később helyi raktárba szállítják,

ezután helyi egészségügyi központba viszik,

végül pedig oltópontra kerül, ahol beadják.

A legnagyobb problémát az utolsó helyszínre való szállítás jelenti, de a Gricd nevet viselő nigériai startup úgy reméli, meg tudja oldani a nehézséget. Hordozható fagyasztódobozaik mínusz húszfokos hőmérsékletet tudnak garantálni, a nigériai járványügyi központtal már dolgoztak PCR-tesztekhez felhasználandó minták szállításán.

15-100 literes dobozokat készítenek, melyekből

a legkisebb 200 adag vakcinát tud biztonságosan tárolni.

Napelemes motor biztosítja bennük a hűtést, amely egy feltöltés után egy hétig működik, a 15 literes dobozt pedig könnyedén lehet akár motoron vagy hátizsákban is szállítani. GPS-szel, hőmérséklet- és páratartalommérővel is rendelkeznek, az adatokat pedig valós időben továbbítják. A WHO egyelőre nem engedélyezte a Gricd termékeit, de már nem hiányzik sok ehhez. Afrika és az immunizáció Afrikában több mint 1,2 milliárd ember él, a harmadik legnagyobb kontinens lakosságának fele áramhálózat nélkül. Nagyon fontos, hogy az ő immunizációjuk is megfelelő ütemben történjen meg, mivel ha Afrika fekete folt marad, a koronavírus bármikor újra elkezdhet agresszívan terjedni.

Jelenleg a kutatók úgy gondolják, a SARS-CoV-2 teljesen nem fog eltűnni, de világjárványból úgy szelídül járvánnyá, hogy az influenzához hasonlóan lesznek majd kontrollálható előfordulásai. Ez akkor tud megtörténni, ha megfelelő átoltottsági szint alakul ki a világ minden táján.

