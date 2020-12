Minek jött a világra a QR-kód, és hogy "muzsikál" a járványhelyzetben?

Ahogyan a koronavírus kezelésére is használnak olyan gyógyszereket, melyek eredeti felhasználási területe még egészen más volt, úgy a QR-kód is messziről érkezett, mégis segíthet a járvány kezelésében. Hara Maszahiro egy japán autóalkatrész-gyártó cég, a Denso Wave alkalmazottjaként szembesült a gyárak felől érkező igénnyel, mely szerint szükség lenne egy olyan megoldásra, amellyel a vonalkódos rendszernél átláthatóbban és flexibilisebben lehet az állandóan változó és növekvő raktárkészletet kezelni.

Mivel a korabeli vonalkódok mindösszesen 20 alfanumerikus karakter tárolására voltak képesek, volt olyan doboz, amelyre nem kevesebb, mint tíz vonalkódot kellett ragasztani annak érdekében, hogy tudják, pontosan mit tárolnak benne. Hara annak idején részt vett a vonalkódolvasó fejlesztésében, így pontosan tudta, hogy a műfaj igencsak limitált, ráadásul a munkások számára fárasztó ennyi címkét beolvasni nap mint nap.

Játékos megoldás

Aztán Hara egy nap go-tábla előtt ült, az azon felsorakozó fekete és fehér kövecskék által kirajzolt összkép pedig új ötletet adott neki.

"Néztem a táblát, és arra gondoltam, a kövek hálós szerkezetet alkotva sorakoznak föl. Ez jó megoldás lehet sok információ egyidejű tárolására is" - idézi Harát a The Guardian cikke.

A QR-kód kétszázszor annyi információt képes tárolni, mint egy hagyományos vonalkód, 26 évvel megszületése után pedig az élet számos területén ott van. A vásárlás, az utazás és az internetelérés módjait megváltoztató négyzetecske beépült életünkbe, a kiváló kamerával rendelkező okostelefonokkal már nem jelenti a legkisebb kellemetlenséget sem használata. A koronavírus idején pedig még fontosabbá válhat, mint amilyen eddig volt.

Segít a kontaktkutatásban

A kontaktkutató applikációk, mint amilyenek például Nagy-Britanniában is működnek, QR-kódra építenek: az alkalmazást letöltőknek minden ponton, ahol kihelyezett QR-kódot látnak, be kell szkennelniük azt, ha szeretnék, hogy azonnal tudjanak róla, ha valahol koronavírusos környezetében tartózkodtak. Hszi Csin-ping kínai elnök mindezen felül a legutóbbi virtuális G20-találkozón azt javasolta, a nemzetközi utazást is QR-kódos egészségügyi igazolások segítségével keltsék újra életre.

Harát meglepte, mi mindenre használhatjuk pandémiás helyzetben is találmányát.

"Boldog vagyok, hogy a segítségével az emberek biztonsága nőhet. 1994-ben a gazdasági haszon lebegett a szemünk előtt, sosem gondoltuk volna, hogy ilyesmire is jó lehet" - fogalmazott.

Még fejlesztené

A helyzet el is gondolkodtatta azon, mit tehetne még hozzá a QR-kódhoz a még szélesebb körű egészségügyi felhasználás érdekében.

"Gondolkozom azon, hogyan lehetne a tárolt információ mennyiségét növelni, hogy a kód képekkel is elbírjon. Így az emberek

akár EKG-ikat vagy röntgenfelvételeket is magukkal vihetnének

QR-kód segítségével."

Mindehhez persze az is szükséges volt, hogy Hara cége, a Denso Wave hozzáférhetővé tegye szabadalmukat, így azt bárki használhassa a saját céljaira is. Ő persze örülne, ha kicsit gyakrabban említenék cége nevét, de nem vágyik különösen a reflektorfényre. Az NHS applikációja

Az adott környék covid-rizikóját is megmutatja.

Segít a tesztrendelésben, ha az szükséges.

Segít a karantén napjainak számolásában.

A QR-kódoknak az egyes üzletekben, helyszíneken történő becsekkolásnál van szerepe: ha beolvasnak egy kódot és később kiderül, hogy az a hely veszélyes lehetett a fertőzés terjedésének szempontjából, azonnal riaszt. A brit alkalmazás riasztást küld a felhasználónak, ha olyan másik felhasználó közelében volt, aki koronavírusos lett és ezt jelezte.Az adott környék covid-rizikóját is megmutatja.Segít a tesztrendelésben, ha az szükséges.Segít a karantén napjainak számolásában.A QR-kódoknak az egyes üzletekben, helyszíneken történő becsekkolásnál van szerepe: ha beolvasnak egy kódot és később kiderül, hogy az a hely veszélyes lehetett a fertőzés terjedésének szempontjából, azonnal riaszt.

