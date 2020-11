Érdemes lehet átgondolni azt, hogy nők és férfiak esetében másféle megközelítéssel kell kezelni a koronavírust: erre utalnak legalábbis a Strasbourgi Egyetem kórházainak koronavírus-pozitív alkalmazottain Franciaország-szerte végzett kutatás eredményei. A MedRxiv szaklapban közölt, szakértői értékelésre váró, friss eredmények szerint a férfiaknál életkorra, testsúlyra vagy egyéb körülményekre való tekintet nélkül gyorsabban esett vissza az antitestek száma.

A kutatásban összesen 308 beteg adatait elemezték, a fertőzés mindannyiuknál enyhe tünetekkel zajlott le. A megfigyelés 172 napja alatt kétszer végeztek vérvizsgálatot náluk, az elsőnél a férfiak és a 25-ös BMI fölötti súlyú résztvevők esetében volt a legmagasabb az antitestek titere. A második vérvételnél a férfiak esetében korra és súlyra való tekintet nélkül

nagyobbat zuhant az antitestek, köztük a semlegesítő antitestek száma.

A semlegesítő antitestek azok, amelyek képesek megelőzni a vírus az emberi sejthez való kapcsolódását. A megállapításuk szerint azok, akiknél erőteljesebb az elsődleges immunválasz, a későbbiekben hamarabb vesztenek az antitestmennyiségből, de ennek okát egyelőre nem ismerik.

A The Guardian cikke szerint Sabra Klein, a Johns Hopkins Központ női egészségért és genderkutatásért felelős igazgatója úgy véli, a vakcinafejlesztőknek érdemes analizálniuk a különbséget mutató adatokat, mivel feltételezése szerint a férfiakban bekövetkező antitestszint-csökkenés a vakcinával történő immunizációt követően is megtörténik.

"Amennyiben az antitestválasz nagyobb mértékben csökken férfiaknál, mint nőknél, akkor a férfiaknak talán szüksége lesz még egy adag vakcinára az immunitás fenntartása érdekében" - vélekedett Klein.

Korábbi kutatási adatokból már kiderült, hogy bár a nők hajlamosabbak megfertőződni koronavírussal, a férfiak esetében a már kialakult betegség esetén kétszer akkora az esély a halálozásra, mint a nőknél. Már a kínai adatok ezt bizonyították, és Európában is hasonlóan alakult a kép: Olaszországban a halálozások több mint 70 százaléka a férfiak körében következett be, Spanyolországban kétszer annyi férfi halt meg, mint nő. Pontos okokról egyelőre csak találgatnak: szerepe lehet benne a dohányzásnak illetve a rosszabb higiénés szokásoknak: a kézmosás vagy a szappanhasználat elhanyagolása mellett a koronavírus elleni védekezés elhanyagolásának is. A válasz akár a hormonrendszerben is kereshető: az ösztrogén ösztönzi az immunválasz kialakulását egyes fertőzések esetén.

Nyitókép: Pexels