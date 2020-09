Plüsskutyákkal nyűgözte le a zsűrit a Famelab nyertese

Vékony Kata plüsskutyákkal illusztrált 3 perces előadása, A kutyák szociális élete, ami a háziasított kutyák hierarchiáját mutatja be képviselheti Magyarországot a FameLab nemzetközi mezőnyében novemberben - adta hírül a Magyar Tudományos Akadémia. Az online megmérettetés lehetősége mellett a fiatal biológus jövő áprilisban elutazhat az Edinburgh-i Nemzetközi Tudományos Fesztiválra is.

A FameLab nemzetközi tudománykommunikációs verseny magyarországi fordulóját immár harmadjára rendezték meg MTA és a British Council együttműködése keretében, igaz, a koronavírus-járvány miatt rendhagyóra módon. A most megrendezett döntőre ugyanis a versenyzők videóinak megtekintése után válogatta be a zsűri a legígéretesebb 11 jelöltet, akik végül személyesen is bizonyíthatták előadói tehetségüket. Végül a három tagú bírálóbizottság - Kis-Tóth Ágnes asztrofizikus, a 2018-ban rendezett, első magyarországi FameLab győztese; Málnay Barnabás, a Smartware.Tech befektető társaság alapító partnere és a pán-európai EIT Digital Akcelerátor üzletfejlesztője; és Bálint Erika vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja - döntött.

A döntősöket köszöntő beszédében Freund Tamás, az MTA elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az, hogy a kutatók adott esetben bonyolult összefüggéseket taglaló felfedezéseiket képesek legyenek az érdeklődő tágabb közönségnek is közérthetően, inspirálóan és viszonylag röviden elmagyarázni, hosszabb távon nemcsak az álhírek elleni harcban lehet fontos.

"Segíthet felkelteni a fiatal, középiskolás korosztály tagjainak az érdeklődését is a tudomány iránt"

- mondta Freund Tamás. Hozzátette: ezt célozza az MTA most induló Alumni Programja is, amelyben az évek során kutatóvá érett diákok – ma már az MTA 18 ezer tagot számláló köztestületének tagjai – mutatják meg egykori alma materük mai tanulóinak a tudományos gondolkodás értékeit, a kutatás világát. Freund Tamás szerint a tudomány iránti érdeklődés felkeltését, az eredmények megértését segítheti elő a Magyarországon immár harmadik alkalommal megrendezett FameLab is.

A versenyre természettudományi, műszaki, orvosi vagy matematikai témával foglalkozó diákok, kutatók vagy tanárok jelentkezhettek. A versenyzőknek három percük volt arra, hogy meggyőzzék a zsűrit és a közönséget előadásukkal, amiben a tartalom, a közérthetőség és a személyes karizma is számított.

A második helyezett Németh Erik agykutató lett „Útikalauz a mesterséges intelligencia szürkeállományához” című előadásával. Ő nyerte el a National Geographic különdíját, illetve az MTA felajánlását tudománykommunikációs tevékenysége támogatásához.

A közönségdíjat Regős Krisztina építészmérnök-hallgató nyerte el „Conway és a piramisok titka” című előadásával.

A döntő megtekinthető itt:

Nyitókép: Szigeti Tamas