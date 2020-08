Sokak szervezete emlékezhet később a koronavírusra

Az immunrendszer nem minden kórokozóra emlékszik, ám a jelek szerint a koronavírus egy olyan valami, amit képes megjegyezni. Több kutatás is ugyanarra az eredményre jutott: ha valaki enyhe tünetekkel esett át a koronavírus-fertőzésen, a testében még hónapokkal később is ott lehet a vírus legyőzéséhez szükséges antitest, a B- és T-limfociták még hónapokkal azután is képesek felismerni a koronavírust, hogy először találkoztak vele - írta a New York Times-ra hivatkozva a hvg.hu. Igaz, azt még mindig nem tudják, hogy meddig tart ez a hatás. Bár az antitestek viszonylag hamar elpusztulnak és általában a B-sejtek sem élnek sokáig, azonban utóbbiak egy kis része hosszú éveket is megélhet, és emiatt egy újabb fertőzés esetén ismét akcióba tudnak lépni. Vagyis a szervezet képes felismerni a kórokozókat.

Mivel a kutatás során a felgyógyult betegek szervezetében még hónapokkal a megbetegedés után is találtak a koronavírus legyőzéséhez használható antitestet, arra következtettek, hogy az immunrendszer megtanulja felismerni a koronavírust.

A kutatók szerint azonban ez valószínűleg csak az enyhe tünteteket produkáló betegekre igaz, a kórházi ápolásra szorulókra vagy a tünetmentesekre nem. Ennek ellenére az eredményt biztatónak találják, sokan ugyanis enyhe tünetekkel megússzák a betegséget, és így védetté válhatnak az újrafertőződéssel szemben.

Nyitókép: Pixabay