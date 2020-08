Pedagógusok továbbképzésére készített egy pályázat segítségével digitális tananyaggyűjteményt a Telenor HiperSuli program.

"Pedagógusoknak tananyag-fejlesztési pályázatot hirdettünk, egy olyan, videoalapú, interaktív tananyagot kellett fejleszteni, amit a HiperSuli.webuni.hu felületen publikálunk, és ezeket a tanárok továbbképzés céljából használhatják, tehát nem a diákoknak készültek" - árulta el az InfoRádiónak Koren Balázs, a Telenor HiperSuli Program szakmai vezetője.

A pályázat úgy nézett ki, hogy a tanárok először csak azt küldték be, miről szeretnének anyagot készíteni, ezek után a zsűri kiválasztotta a legjobb 25-öt, amiből ténylegesen tananyagot is kértek, a legjobb tíz munkát pedig a napokban díjazták is.

Az összehasonlítás nagyon nehéz volt, mert voltak tantárgyi anyagok és általánosak is, utóbbiak például online elérhető eszközöket mutatnak be tanároknak, ezek oktatásba integrálását hivatottak segíteni; a végcélja mindegyiknek az, hogy érdekesebbek legyenek a tanórák, a tanárok pedig bátrabban nyúljanak ilyen eszközökhöz is.

Koren Balázs matematikaszakos tanárként sokat tanult például az ének- és földrajztanároknak készített tananyagokból is, mert ezekben is voltak olyan részek, amelyeket a saját óráin alkalmazni tud.

Az elérés teljesen ingyenes a tanárok számára, regisztráció után, és tulajdonképpen kurzusokról van szó, amelyekre be lehet iratkozni, majd feladatokat kell elvégezni, kvázi távoktatással készülhetnek így a tanárok a következő tanévre - tette hozzá még Koren Balázs.

Nyitókép: MTI/Komka Péter