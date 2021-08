Pálinger Katalin: teljesen vállalható a kézilabda-válogatott tokiói eredménye

A Norvégiától elszenvedett négygólos vereséggel (22–26) búcsúzott a tokiói olimpia női kézilabdatornájától a magyar válogatott, az egyéb eredményeknek köszönhetően pedig a hetedik helyen végzett.

Pálinger Katalin, a magyar sportági szövetség alelnöke, a válogatott korábbi olimpiai ezüstérmes kapusa az InfoRádiónak azt mondta, papírforma volt az esélyesebb norvégok győzelme, de a magyar válogatott fiatal kerete akár még két olimpiai ciklusban is sikeres lehet.

"A norvég csapat sokkal erősebb és sokkal előrébb tart, mint mi, büszkén vállalhatjuk ezt a mérkőzést"

– szögezte le a sportvezető, aki csodának tartotta volna, ha az Elek Gábor vezette csapat jut a legjobb négy közé. "A rutin megint győzött, azt is tudtuk, hogy a játék minden elemében extra kell ahhoz, hogy ezt a norvég válogatottat meg tudjuk verni, ez egy-két pozícióban elmaradt, gondolok itt a kapura és a szélsőjátékra, de nem szeretnék rájuk sem mondani semmit, mert korábbi mérkőzéseken meg ezen a poszton volt extra teljesítmény" – tette hozzá.

Olimpiát megjárt magyar játékos viszont csak egy volt a keretben, Tomori Zsuzsanna, szinte minden percben szükség volt a rutinjára, a játékára, a torna elején ráadásul két irányítóját is elveszítette a válogatott, Szucsánszki Zitát és Kovacsics Anikót, majd jött a feltámadás a spanyolok és a svédek ellen. Erre reagálva Pálinger Katalin azt mondta, ha csak a két rutinos, nagy csatákat megélt játékos megvan, előrébb kerül a csapat.

"Most, amire szükség lett volna, a higgadt, jó döntés a végén, hisz mindenki fáradt volt már a pályán. Kiesésükkel egyébként a forgatási lehetőség is lecsökkent, hiszen még Klujber Katrin is megsérült, őt sem tudtuk használni Norvégia ellen. Ehhez képest

Tomori Zsuzsanna fantasztikusat küzdött, elöl-hátul vezéregyénisége volt a csapatnak az egész olimpián"

– mondta.

Akikre szerinte a jövőt építeni lehet majd: Márton Gréta, Vámos Petra, Bordás Réka – "ő nagyon nagy felfedezettje ennek az olimpiának –, Klujber Katrin, Háfra Noémi.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor