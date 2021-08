Élő: a négy közé jutásért játszik a női kézilabda-válogatott

A két együttes az olimpia előtt néhány nappal felkészülési mérkőzést játszott, azt a norvégok tíz góllal nyerték meg.

Az ellenfélnél négy győri légiós szerepelt, de Lundét és Nora Mörköt is jól ismerhetik a mieink.

A magyar keret nem változott, nem is változhatott, hiszen hárman sérülés miatt kidőltek.

Szöllősi-Zácsik Szandra bombagóljával indult a meccs, majd Klujber Katrin fejezte be gyorsan az akciót, 2-0. A fiatal ferencvárosi második kísérlete a lécről kipattant, aztán Brattset mozgott ki középről, és szerezte meg az első norvég gólt. A kapufa a magyarokat is kisegítette, de egymás után több támadás is eredménytelenül zárult.

Az 5. percben Kisfaludy Anett gólja lendítette tovább a csapatot: Tomori Zsuzsannától kapott remek bejátszást. A norvégok is beállóból eredményesek (3-2).

Tomori ezúttal is nagyon élt, betörésből szerezte a negyedik gólt. Brattseten kívül más nem tudott eddig gólt szerezni a norvégoktól, újra a beálló talált be. A magyar válogatott is jól használta ki a beállóját, Kisfaludy lövését nem védhette Silje Solberg (5-3).

Amikor a norvégok nem tudtak rohanni, akkor alaposan meggyűlt a bajuk a magyar védekezéssel, több akciójuk is elhalt. Szöllősi-Zácsik volt újra határozott, aztán Herrem talált be szélről (6-4). Három magyar támadás ment el gól nélkül, a norvégok pedig ezt kihasználták, és egyenlítettek: Kristiansen talpról, Skogrand a szélről vette be Bíró Blanka kapuját (6-6).

Kapufa mindkét oldalon, magyar részről Lukács Viktória vágta a lécre a ziccert. A 16. percben először vezettek a norvégok, Oftedal talált be középről. Jött a magyar időkérés - úgy vezetett az ellenfél, hogy Solbergnek nem volt védése, de a magyar csapat a 9. perc óta nem szerzett gólt.

Az időkérés azonban nem törte meg az ellenfél lendületét, 9-6-ra húzott el, mert közben Solberg is elkezdett védeni, Márton Gréta pedig a kapufát találta el.

11 perces magyar gólcsend szakadt meg Vámos Petra találatával, a kapuba pedig érkezett Szikora Melinda, és ki is fogta Skogrand lövését (7-10).

Tomori szépen tört be, de a kapufát találta el, majd a másik oldalon kapott két percet. Két védés után Szikora a harmadik próbálkozást már nem tudta fogni, Mörk növelte a különbséget, ám aztán Szöllősi-Zácsik bombázott a kapuba, most a kapufáról jól pattant a labda (8-11).

Hosszú magyar támadást Tomori zárt le góllal, a harmadik lövést már Solberg nem tudta védeni. A norvég akciók is ötlettelenebbé váltak, Tomori újabb gólja pedig minimálisra csökkentette a különbséget. Sőt, Lukács kezében az egyenlítés is ott volt, de Solberg lábbal védett. Az utolsó másodpercekben Jacobsen viszont nem hibázott, így 12-10-re vezettek a norvégok.

Az első félidőben a magyarok 42, a norvégok 63 százalékos hatékonysággal céloztak

- hiába volt kevesebb kísérlete az ellenfélnek, így is vezetett.

Második félidő

Gyors magyar labdaszerzés, majd egy lapos Tomori-lövés, és máris csökkent a hátrány. Sőt, újabb labdacsenés után Szöllősi-Zácsik vitte végig a támadást, és egyenlített a 32. percben (12-12).

A norvég csapat Brattset befordulása után állt újra jobban, majd Kristiansen ütemtelen lövése csapta be Szikorát (12-14). Bordás Réka kapott remek labdát, és a beálló jól oldotta meg a helyzetet, majd újra ő villant, és egyenlített (14-14). A vezetést viszont nem tudta átvenni a magyar csapat, a norvégok pedig ezúttal gyorsabban járatták a labdát, és Herrem a szélről eredményes volt.

Bordás sorozatban harmadszor nem tudott betalálni, a felső léc mentette meg Solberget, ám Oftedal gólját lépéshiba miatt vették el, így nem maradt a különbség. Nem sokáig: Háfra Noémi agilisan tört be és szerzett gólt (15-15).

A 40. percben pedig újra a mieink álltak jobban, Schatzl Nadine indult meg a labdaszerzés után, és belőtte a ziccert. Most a norvégoknak kellett reagálniuk, és Reistad egyenlített is, de aztán újra Bordás percei következtek, bő fél perc alatt kétszer volt eredményes a beálló (18-16). A norvég csapat izlandi kapitánya, Hergeirsson rögtön időt is kért.

Brattset hatodik góljával felezte meg a különbséget, de Vámos Petra újra magabiztos volt, és 19-17-re alakította az állást. Jött is a kapuba a rutinos Lunde.

Oftedal cselezte tisztára magát, és lőtt gólt középről. Szöllősi-Zácsik harcolt ki hetest, de Vámos eszén túljárt Lunde. A másik oldalon Mörk is büntetőből egyenlített - 19-19 a 45. percben, ráadásul Háfra kapott két percet.

Lukács szélről a kapus lábát találta el, így nem tudott újra vezetni a magyar válogatott. A norvég jobbszélső, Jacobsen viszont nem hibázott.

Lunde és a kapufa is kisegítette a norvégokat, aztán Reistad is a lécre bombázott. Bordás harcolt ki hetest, Szöllősi-Zácsikon már nem tudott kifogni Lunde, a 49. percben újra egyenlő volt az állás.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor