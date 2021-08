Elek Gábor: a humorérzékünkre volt szükség

Megszorongatta Norvégiát, de végül 26-22-re kikapott a magyar női kézilabda-válogatott, így nem jutott az elődöntőbe.

„Többet kaptam a meccstől, mint amit reméltem. Rettegtem attól, hogy a fizikai állapotunk miatt gond lesz, és láttunk már olyan meccset a norvégok ellen, ahol alárendelt szerepet játszottunk. Sokat beszélgettünk arról, hogy most nem az akaratunkra lesz szükség, hanem a humorérzékünkre, ameddig lehet, szórakozzunk és viccelődjünk velük. Az első félidőben remekül működött a védekezés, de csodák nincsenek. Klujber Ketit is elveszítettük az elején, fizikálisan felőrlődtünk. Először az oxigén az agyból fogy el, ott jöttek a hibák, kihagytunk sok ziccert egymás után” – értékelte a találkozót Elek Gábor.

A szövetségi kapitány hozzátette: a hajrában Katrine Lunde kapus beállása után „elfogyott a gondolat” a ziccerek értékesítésben, ami a fáradtság jele.

„Darabra elfogytunk, bent forgattuk a meglévő négy emberünket. Amíg bírtuk, megvolt a sansz” – fejtette ki.

A szakvezető az egész tornáról azt mondta, sok pluszt adott az olimpia, szép utazás volt.

„Sokat fejlődtünk, mentálisan is, egységben is. Másfél éve rossz helyzetből indultunk, meggyászoltuk az Eb-10. helyet, ott volt a koronavírus is. De volt értelme a munkának, és ezt kell most tovább vinni.

Sokat adott ez a másfél év, büszke vagyok rá, hogy így alakult.”

Elek Gábor szerint lesznek távozók, akiknek meg kell találni a helyettesüket. Meg kell nézni, hogy ki vállalja a folytatást, hiszen vannak idősebb játékosok és anyukák is a keretben.

„Amire szükségünk van, hogy megtaláljuk Tomori Zsuzsi utódját a 3-as védő poszton, aki vezénylésre, irányításra is képes. Meg kell találni a másik irányítót Vámos Petra mellé. Beállóban Bordás Réka üde színfoltja volt az olimpiának. Az átlövések eredményességében több kell és többre is vagyunk képesek, ahogy futásban is. És meg kell találni hosszú távon két magas lövőnket is, akkor lehet előre lépni.”

A szakmai stáb szerződése az olimpia végéig szólt. Elek Gábor a folytatásról még nem kívánt beszélni.

„Tudom, hogy mi a döntés, de ezt nem itt és nem most szeretném elmondani.”

A válogatott végső helyezése a többi negyeddöntő eredményétől függ, de várhatóan a hetedik helyen zárja a tornát.

Nyitókép: A győztes magyar női kézilabda-válogatott, jobbról Elek Gábor szövetségi kapitány (j3) a Magyarország - Spanyolország mérkőzés után a Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban 2021. július 31-én. MTI/Czeglédi Zsolt