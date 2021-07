Hősiesen küzdve egy góllal kapott ki a franciáktól a női kézilabda-válogatott

Elek Gábor szövetségi kapitány együttese legközelebb kedden lép pályára Brazília legjobbjai ellen.

A mérkőzés elején mindkét oldalon kimaradt egy-egy helyzet, majd Bíró Blanka védett kétszer is bravúrosan, de a franciáknak végül sikerült hamar megszerezni a számukra megnyugtató első gólt, amelyet aztán gyors egymásutánban újabb kettő követett. A következő francia találat hétméteresből született, a magyarok pedig Háfra révén a hatodik percben vették be először a rivális kapuját (4-1). A nagy iramban játszó és keményen védekező franciákkal szemben nem volt könnyű dolga Elek Gábor tanítványainak, de előbb Lukács, majd Kisfaludy is betalált egy percen belül, ezzel egy gólra apadt a különbség (4-3). Bíró újabb védése és Háfra remek egyéni megmozdulása után egyenlítettek a magyarok, de a zártan és hatékonyan védekező franciák hamarosan ismét kétgólos előnybe kerültek, melyből Klujber faragott le egyet nagyszerű távoli lövésével (5-6). Az ellenfél rövid idő alatt két találattal válaszolt, majd ismét jött Lukács, aki szép gólt dobott a jobbszélről, ugyanakkor a franciák ettől nem törtek meg (9-6). A félidő második felében a magyaroknak sikerült valamelyest féken tartani a riválist, sőt, Lukács duplájával 23 perc után egyenlő volt az állás (10-10). A szünetig hátralévő időben Schatzl és Lukács is eredményes volt még, de a franciák sem tétlenkedtek, és két ellentámadásból, valamint egy hétméteresből szerzett góllal végül elérték, hogy a félidőt előnyben zárják (15-12).

Térfélcsere után két francia gólra három magyar volt a válasz, Schatzl találata, valamint Vámos két hétméterese után kétgólosra csökkent az ellenfél előnye. Háfra ekkor ismét villant, de a franciák nem akarták túlságosan közel engedni a magukhoz a riválist, így 10 perc után néggyel vezettek (22-18). A zárt kapus mérkőzésen szinte minden taktikai utasítás jól hallható volt, így az is, hogy Elek Gábornak a legtöbbször a védekezéssel volt problémája. A bátran játszó Vámos, valamint Kisfaludy, Schatzl és Háfra góljainak köszönhetően az utolsó 10 perchez érkezve a franciák előnye nem volt megnyugtató, Olivier Krumbholz szövetségi kapitány időt is kért (26-24). Tanítványai ezután megpróbáltak ellépni a magyaroktól, akik azonban jól tartották magukat, hatalmasat küzdöttek, de ez is csak arra volt elég, hogy csekély különbségű vereséget szenvedjenek.

Elek Gábor: az egészből erőt kell merítenünk

"Egy kicsit több hittel talán meglehetett volna most ez a meccs" - jelentette ki az MTI-nek nyilatkozva Elek Gábor a mérkőzés után. "Volt, ami működött, és volt, ami nem, mert itt a végén már mindent megpróbáltunk, de azt gondolom, hogy ebből az egészből erőt meríthetünk. A franciák sem gondolták volna talán előzetesen, hogy így fognak örülni annak, hogy meg tudtak verni minket."

Kovacsics Anikó csapatkapitány azt mondta, leginkább az első félidő végén elkövetett három hibát, és az azokból kapott gólokat sajnálják, valamint azt, hogy a végén későn tudtak csak felzárkózni egy gólra.

"Végig tartottuk magunkat, nem estünk szét, aminek nagyon örülök. Voltak periódusok, amikor nem tudtuk felvállalni azt a játékot, amit tudunk, de el kell hinnünk, hogy igenis képesek vagyunk egy ilyen jó csapattal is felvenni a küzdelmet" - nyilatkozta Kovacsics. Női kézilabdatorna, B csoport, 1. forduló: Franciaország-Magyarország 30-29 (15-12)

gólszerzők: Zaadi 10, Flippes, Nze Minko 4-4, Coatanea 3, Nocandy, Niakate, Foppa 2-2, Lacrabere, Edwige, Valentini 1-1, illetve Vámos 6, Lukács 5, Háfra 4, Schatzl, Klujber, Szőllösi-Zácsik 3-3, Kisfaludy, Márton 2-2, Tomori 1



lövések/gólok: 48/30, illetve 48/29



gólok hétméteresből: 5/5, illetve 4/6



kiállítások: 4, illetve 3

Korábban:

Svédország-Spanyolország 31-24 (13-9)

Orosz olimpiai csapat-Brazília 24-24 (14-12)

A csoport állása: 1. Svédország 2 pont (31-24), 2. Franciaország 2 (30-29), 3. Brazília és Orosz Olimpiai Bizottság csapata 1-1 (24-24), 5. Magyarország 0 (29-30), 6. Spanyolország 0 (24-31)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt