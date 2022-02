Németország igazi szánkónagyhatalom – a az olimpia hatodik versenynapja

Nathan Chen – háromszoros világbajnok – óriási fölénnyel nyerte meg a férfi műkorcsolyázás aranyérmét. Több mint húsz ponttal előzte meg a második helyezettet, miután öt négyfordulatos ugrást is bemutatott.

Ugyancsak amerikai győztest avattak síakrobatikában, a vegyescsapatoknál, ugrásban, s olimpiai bajnoki címet szerzett Chloe Kim, a hódeszkásoknál, a női félcsőben. A mindössze 21 éves, koreai származású versenyző megvédte négy évvel ezelőtti elsőségét.

Maradva a hódeszkásoknál, a férfiaknál a krossz versenyszámban Alessandro Hämmerle bizonyult a legjobbnak. A svájci születésű, de osztrák színekben induló deszkás élete legnagyobb sikerét érte el, a célfotó alapján előzte meg a kanadai Eliot Grondint.

Az osztrákok kedden és csütörtökön is nyertek két aranyat, a hatodik versenynapon Hubert Strolz is nyert, mégpedig alpesisíben, a férfi kombinációban. Édesapja, Hubert, 1988-ban, Calgaryban ugyanebben a számban lett olimpiai bajnok.

A budapesti, de izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a már pontszerző, hatodik helyen végzett. Szöllős 2016-ban magyar színekben a hetedik helyen végzett a lillehammeri ifjúsági téli olimpián. Ám a család és a magyar szövetség közötti ellentét odáig fajult, hogy mind ő, mind húga, Noa az izraeli válogatottat erősíti immár, s mint látjuk, szó szerint erősíti. Magyar alpesisíző egyébként még nem ért el ennél jobb eredményt téli olimpián.

Mindösze néhány centiméter döntött a norvég Therese Johaug javára a női sífutók klasszikus stílusú 10 kilométeres versenyszámában. Négy tizedmásodperccel előzte meg a finn Kerttu Niskanent. Ebben a számban Pónya Sára, aki koronavírusos fertőzése miatt csak késve érkezett meg az olimpiára, a 97. helyen végzett.

A női gyorskorcsolyázók 5000 méteres távján a holland Irene Schouten szerezte meg az aranyérmet, a 3000 méteren aratott elsőségéhez hasonlóan ezúttal is olimpiai rekorddal. Érdekes, hogy a 3000 m első három helyezettje ezúttal is az első négybe került, a kanadai Irene Weidemann most második, az olasz Francesca Lollobrigida negyedik lett. A bronzérem az ötödik olimpiáján ezen a távon a negyedik érmét szerző Martina Sáblíkováé lett.

Befejeződött a szánkósok programja a pekingi téli olimpián. Elsöprő német fölénnyel, hiszen mind a négy számot ők nyerték. Tobias Wendl és Tobias Arlt, valamint Natalie Geisenberger csütörtökön egyaránt hosszú és eredményes pályafutása hatodik olimpiai aranyérmét nyerte.

