Az angoloknak bombajó a sorsolása – de nem bíznak bennük

Korábban – egészen 2014-ig – meghatározó volt, hogy melyik földrészen rendezik a világbajnokságot. Alapesetben: Európában vagy Amerikában. A mi kontinensünkön, egyetlen kivétellel, hiszen 1958-ban, Svédországban, a brazilok nyertek, mindig európai csapat győzött.

Amerikában (Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikában) a 2014-es tornáig csak dél-amerikaiak. Aztán nyolc éve a németek nyertek, így, most már mindkét „tábornak” akad egy „idegenbeli” győzelme. Mint ahogyan akad egy „semleges pályán” elért is: 2002-ben, Ázsiában Brazília, 2010-ben, Afrikában Spanyolország győzött. Vajon a második ázsiai világbajnokságon is marad a dél-amerikai győztes?

A mostani speciális körülmények alkalmasint sem a dél-amerikaiak, sem az európaiak számára se előnyösek. A menetrend, mármint az, hogy november 20. és december 18. között zajlik a világbajnokság, mindenki számára egyformán hátrányos, hiszen a legesélyesebb hét-nyolc válogatott minden kulcsjátékosa valamelyik európai topbajnokságban játszik.

A brazilok minden torna előtt favoritok, azok voltak 1970 és 1994 között is, amikor nem nyertek, s azok 2002 óta, amióta megint nem nyernek. Az első világbajnoki címük óta (1958) két diadal között 24 év volt a leghosszabb idő, 1970 és 1994 között nem nyertek. Most, ha nem térnek haza Katarból világbajnokként, legalább olyan hosszú lesz a várakozás, hiszen megint csak 24 év nyerhetnek ismét.

Ugyanakkor ez csupán játék a számokkal. A hazai rendezésű torna kivételével 2002 óta még az elődöntőbe sem jutottak. Most Alisson, Neymar és Vinícius Júnior kivételével nincs világklasszisuk, vagy inkább olyan, akit mindenképpen a világ legjobb ötjébe tartozik a maga posztján, de az is tény, hogy a futballisták piaci értékét tekintve (1,14 milliárd euró) kizárólag az angolok kerete értékesebb (1,26 milliárd).

A franciák 2016-ban Eb-ezüstérmesek voltak, 2018-ban világbajnokok, de 2021-ben a nyolcaddöntőben kiestek a svájciak elleni tizenegyespárbajban. Ugyanakkor a 2014-es, németek elleni 0-1 óta immár három tornán veretlenek maradtak. A keretük a harmadik legerősebb, de nem volt gondmentes a felkészülések, a tervezett keretből Kimpembe, Nkunku, Pogba, Kanté is megsérült, s talán Fofana is kerettag lett volna, ha egészséges. A rajt előtt pedig Karim Benzema is kényszerűen kivált, haza kellett utaznia.

A legértékesebb az angolok kerete, övék az egyedüli válogatott, amely a 2018-as vb-n és a 2021-ben játszott 2020-as Eb-n is a legjobb négy közé jutott – mégsem bízik bennük sem a saját sajtójuk, sem a média. Túl mély nyomokat hagyott mindenkiben a gyenge Nemzetek Ligája-szereplés.

Ugyanakkor egyáltalán nem rossz a sorsolásuk. Ha meg tudják nyerni a csoportjukat (az amerikaiak, az irániak és a walesiek előtt), s az A csoport élén a hollandok végeznek, a Katar, Szenegál, Ecuador alkotta trió egyikével játszanak a legjobb 16 között, már a negyeddöntőért. Ott már jöhetnek (a papírforma szerint) a spanyolok, a németek, a belgák vagy a horvátok, de még ez sem kilátástalan.

Összehasonlítva azzal, hogy a brazilok már a nyolcaddöntőben a portugálokkal vagy az uruguayiakkal találkozhatnak, vagy, hogy a nyolcaddöntőben belga–német, belga–spanyol, horvát–német, vagy horvát–spanyol meccs is lehet.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar