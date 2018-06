Ragadós a tisztaságmániás japán drukkerek példája

A japán drukkerek megint olyat tettek, ami megdöbbentette a futball vb-t figyelemmel kísérő közvéleményt. Nem, nem támadtak rá és nem verték össze a rivális szurkolótábor tagjait, hanem vicces jelmezeikben szépen végig ugrabugrálták Kolumbia elleni mérkőzésüket – amelyet a csapat 2-1-re megnyert – majd azzal ünnepelték a meglepetést, hogy feltakarítottak maguk után.

Az interneten videók jelentek meg arról, ahogy a japánok elővették a velük hozott szemeteszsákokat, végig mentek a széksorok között és összeszedték a szurkolás idején keletkezett szemetet.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support ?? #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi