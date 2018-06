A 1-0 az idei nyár slágere

A portugál válogatott a vártnál nehezebben gyűrte le a marokkóiakat. A mérkőzés egyetlen gólja már a negyedik percben megszületett, Cristiano Ronaldo fejelte. Az aktuális aranylabdás a negyedik percben a negyedik gólját fejelte, a negyedik módon gólt szerezve. A spanyolok ellen rúgott egyet büntetőből, majd egyet szabadrúgásból, köztük pedig egyet akcióból. Újabb góljával immár ő az európai országok válogatottsági gólrekordere (85), Puskás Ferencet megelőzve (84).

Ahogyan az első mérkőzése után, ismét ő kapta a meccs emberének járó elismerést, ami – ha nem gondoljuk azt, hogy mindig a mérkőzést eldöntő játékost kell kitüntetni – legalább annyira járt volna a nagyszerűen védő Ruí Patriciónak. Neki volt köszönhető, hogy

a portugálok, 2010 óta először, kapott gól nélkül zártak egy vb-mérkőzést.

A portugál mezőnyjátékosok (Cristiano Ronaldo kivételével) az eddigi két meccsük alatt éppen úgy elmaradtak a várakozástól, mint az Európa-bajnokságon játszott első két találkozójukon, az izlandiak, majd az osztrákok ellen. (Mint tudjuk, utána megnyerték a tornát, a döntő nagy részében Ronaldo nélkül futballozva.) A marokkóiak nem játszottak rosszul, de minden helyzetet kihagytak. Második vereségükkel kiestek, ők a torna első búcsúzói.

A csoport másik két csapata, a spanyol és az iráni ugyancsak egygólos mérkőzést vívott Kazanyban. Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan ugyancsak az a játékos szerezte a gólt, aki az első körben is csapata legjobb gólszerzője volt. Diego Costa a portugáloknak lőtt duplája után az ázsiaiak hálójába is betalált. Szerencséje volt: labdája rápattant a védőjére, Ramin Rezaeianra, majd róla vissza, így surrant a sarokba. Válogatottbeli pályafutása során most először szerzett három gólt öt nap alatt. Az irániak tizenkilenc veretlen tétmérkőzés után kaptak ki.

Egy nagyszerű statisztika szerint 1966 óta – azóta mérik – mindössze egyszer fordult elő, hogy egy csapat kevesebb sikeres passzt adjon, mint most az irániak az első félidőben. Az is az iráni válogatott volt, 2014-ben.

A spanyolok több mint 80 százalékban birtokolták a labdát az első játékrészben.

Az irániak a második félidőben szereztek egy gólt Szaid Ezatolahi révén. Az asszisztens beintette a lest, a játékvezető a videobíróval megerősíttette.

Ez volt a nap harmadik 1-0-s eredménye, korábban mindössze két olyan vb-nap volt az elmúlt 88 évben, amelyen három mérkőzés is 1-0-ra végződött: 1982. június 25. és 2010. június 23.

A B-csoport két mérkőzése között volt időben az A-csoport negyedik találkozója, az Uruguay–Szaúd-Arábia mérkőzés. A Celeste 1-0-ra győzött, a mérkőzés egyetlen gólját, nagy kapushiba után, az éppen a századik válogatottságát ünneplő Luis Suárez szerezte. Ő az első uruguayi futballista, aki három világbajnokságon is gólt szerzett. Gólja rögzített játékhelyzet után született, miként a torna első 44 góljából összesen 25. A szaúdiak valamelyest talpra álltak az oroszok elleni 0-5 után, de minden bizonnyal övék a harminckettes mezőny leggyengébb csapata. Övék a második kieső csapat a marokkói után, következésképpen a csoportból immár matematikailag is továbbjutott mind az orosz, mind az uruguayi válogatott.