Lamine Yamal Felcsúton „gyakorolta be” álomgólját – nézze meg!

A 17. születésnapját majd szombaton ünneplő ifjú csillag az Eb-történelem legfiatalabb gólszerzője lett, az UEFA pedig még soha nem választott nála fiatalabb játékost egy Eb-meccs legjobbjának.

At just 16 years old, Lamine Yamal scored a goal against France in the Euros, making him the youngest player to ever score in the tournament's history. pic.twitter.com/7DnGKSGw0q