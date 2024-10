Taróczy Balázs: nehéz lesz elképzelni a profi teniszt Rafael Nadal nélkül

"Negyven év felett is lehet még versenyszerűen teniszezni, de valószínűleg nem a legmagasabb szinten, és különösen Nadalnak már nagyon nehéz lehetett ez az utolsó két év. Rengeteg olyan mérkőzést elveszített, amit korábban, amikor jó formában volt, simán megnyert volna" - vélekedett Taróczy Balázs.

Az egykori Grand Slam győztes szerint „itt volt az ideje”, hogy Nadal visszavonuljon. Bár az utóbbi időben elég sok kellemetlen vereséget szenvedett, de azért még „nem járatta le magát” - hangsúlyozta a magyar teniszező. Mint mondta a malagai Davis Kupa döntőt ideális lehetőség arra, hogy elbúcsúzzon a versenyzéstől.

Taróczy Balázs emlékeztetett rá, hogy Rafael Nadal mindig rendelkezésre állt a spanyol válogatottban,

és vele többször meg is nyerték a Davis Kupát. Az első nagy sikere is az volt, amikor 2004-ben hozzásegítette a spanyol csapatot a trófea elnyeréséhez. „Biztos, hogy hatalmas ünneplés lesz Malagában. Ráadásul olyan csapattárssal játszik majd, akivel még akár meg is nyerhetik a versenyt, ami igazán méltó és dicsőséges befejezése lenne Nadal pályafutásának” – tett hozzá.

Az egykori magyar sztárversenyző arról is beszélt, hogy mit jelent a Nadal a tenisz sportnak. „Azt hiszem, nehéz lenne elválasztani egymástól Rafael Nadalt, Roger Federert és Novak Djokovicsot, valamint Andy Murrayt. Ők négyen nyerték az utóbbi húsz évben a Grand Slam versenyek legnagyobb részét.”

Nadal huszonkétszer diadalmaskodott, amiből 14 alkalommal Párizsban, a Roland Garroson bizonyult a legjobbnak. Djokovics is előszeretettel mondta minden évben, hogy Nadal az esélyes – nyilatkozta Taróczy Balázs. Szerinte a spanyol versenyző elsősorban salakon játszott jól, de azért kétszer tudott nyerni Wimbledonban füvön is, Ausztráliában kemény pályán, és négyszer a US Openen.

Tehát nem arról van szó, hogy csak salakos játékos lett volna.

„Az általam említett négy versenyző nélkül rettentő nehéz elképzelni a férfi profi teniszt, de úgy tűnik, hogy senki se pótolhatatlan. Itt van Carlos Alcaraz Spanyolországból, vagy Jannik Sinner Olaszországból, akik hasonló magabiztossággal törnek fölfelé. Könnyen elképzelhető, hogy húsz év múlva majd róluk fogunk ugyanígy beszélni” – hangsúlyozta a magyar Grand Slam győztes.

Arra a kérdésre, hogy vajon a tenyeres pörgetése tette-e ilyen káprázatos játékossá Rafael Nadalt, Taróczy Balázs nemmel válaszolt. Mint mondta, nem a technikai tudás, hanem a hihetetlen győzni akarás juttatta a csúcsra a spanyol teniszezőt. Elmesélte: Nadal mindenben a versenyt keresi és mindig nyerni is akar, függetlenül attól, hogy kártyáról, sakkozásról, vagy a golfról van-e szó. „Olyan játékos, aki a legnehezebb pillanatokban mindig többet tud nyújtani, mint amit az ember el tudott képzelni. Azt gondolom, hogy ennek köszönheti ezt az elképesztő karriert és a rengeteg sikert, ami a pályafutását kísérte.”