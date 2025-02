Ilyen részletességgel látják a rendőrök a drónból a sofőröket a kocsikban – videó

A somogyi rendőrség hétfőn drónnal ellenőrizte az autósokat, és igen mókás történet is lencsevégre került ilyen módon. Hogy legyen tanulság, be is mutatták a felvételt.

Mint a hvg.hu összeállításából kiderül, az autósok "érdeklődésén kívül esett" néhány közlekedési szabály betartása, ezek között a biztonsági öv használata; a rendőrségnek még egy "brit tudósos" vicc is eszébe jutott a tipikusnak tűnő szabálykerülésről: "brit tudósok szerint közel 80 százalékkal pontosabban lehet célozni a biztonsági övvel, ha azt indulás előtt kapcsoljuk be, és nem az utolsó pillanatban”.

A tanulságok megosztása végett a rendőrség a Facebookon is üzent a nyilvánosságnak: a láthatatlan biztonsági öv akkor sem hagy nyomot a mellkason, ha kiszállás előtt elfelejtjük kicsatolni.

Mutatjuk a videót: