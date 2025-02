Hamarosan fontos küldeményt kapnak a nyugdíjasok

Egészen kemény és világos üzeneteket kapott szerdán az új washingtoni vezetéstől Volodimir Zelenszkij ukrán elnök: az ukrajnai ásványkincsek lesznek a fedezet arra, hogy a Kijev által régóta szorgalmazott biztonsági garanciát megkapja Washingtontól a háború utáni időszakra. Ezt egyrészt a szerdán Kijevbe látogató új amerikai pénzügyminiszter is kertelés nélkül kimondta a Zelenszkijjel tartott sajtótájékoztatón, aztán este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök is kimondta: ő már Joe Bidentől is azt szorgalmazta, hogy Ukrajna adjon valamilyen konkrét biztosítékot a pénzügyi és hadászati támogatásért cserébe. Az Egyesült Államok szerdán már át is adta az ukrán vezetésnek az ásványügyi megállapodás tervezetét, amelyről Zelenszkij elmondása szerint napokon belül megállapodhatnak az amerikai féllel.