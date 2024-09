Kerékpáros-vb-t rendezne Magyarország – így reagált a nemzetközi szövetség

Múlt héten Zürichben rendezték az országúti kerékpáros-világbajnokságot, melynek női mezőnyversenyében Vas Kata Blanka tizedikként végzett, míg a férfiak között Valter Attila a 27., Dina Márton pedig a 78. helyen zárt. A svájci fővárosban megtartották a nemzetközi szövetség (UCI) éves kongresszusát is, melyen részt vett a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Schneller Domonkos is. Bár az utóbbi időben felmerült az ötlet, hogy még ebben az évtizedben kerékpáros-világbajnokság házigazdája lehet Magyarország, erre még biztosan várni kell néhány évet. Azt már korábban nyilvánosságra hozták, hogy jövőre Ruanda fővárosában, Kigaliban, 2026-ban Montrealban, 2027-ben Felső-Savoya megyében, míg 2028-ban Abu-Dzabiban rendezik a vb-t, múlt héten pedig az is kiderült, hogy 2029-ben Dánia, 2030-ban pedig Brüsszel adhat otthont az eseménynek.

Schneller Domonkos az InfoRádióban elmondta: a zürichi kongresszuson egyeztetett David Lappartient-nel, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség francia elnökével, és jelezte neki, hogy Magyarország kész lenne egy világbajnokság megrendezésére. A magyar szövetség elnöke szerint ehhez két feltételnek kellene teljesülnie: egyrészt biztosítani kell az anyagi fedezetet, amihez kormányzati támogatásra is szükség lenne, másrészt olyan pályázatot kell beadni, amely elnyeri az UCI vezetőségének tetszését.

A nemzetközi szövetség elnöke arról tájékoztatta Schneller Domonkost, hogy elküldi a még szabad időpontokat, és biztatta a magyar szövetséget a kandidálásra.

Ha ez a hivatalos dokumentum megérkezik, a Magyar Kerékpáros Szövetség jelezni fogja rendezési szándékát a magyar kormánynak. Schneller Domonkos úgy véli, reális esély a 2032-es világbajnokság rendezési jogának elnyerésére lehet, ugyanis szakmai berkekben azt rebesgetik, hogy egy évvel korábban az olaszországi Trento lesz a házigazda.

Vas Kata Blanka és Valter Attila sikerei sokat segíthetnek

A remélt, jövőbeli sikeres pályázásban sokat számíthat, hogy egyre nagyobb nemzetközi figyelem irányul a magyar kerékpársportra, hiszen a párizsi olimpián Valter Attila és Vas Kata Blanka is negyedik lett a mezőnyversenyben. Korábban Valter Attila három napon át viselte az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót a 2021-es Giro d’Italián, az U23-as világbajnok Vas Kata Blanka pedig idén augusztusban megnyerte a női Tour de France ötödik szakaszát, összetettben pedig a 63. helyen zárt. Schneller Domonkos szerint a magyar kerékpársport rengeteget fejlődött az elmúlt években. Kiemelte, hogy 2022-ben hazánkban rendezték a Giro d’Italia első három szakaszát, illetve a nemzetközi visszajelzések alapján is szintet lépett a Tour de Hongrie országúti kerékpáros-körverseny, amelyen az elmúlt években a világ legjobb csapatai és legjobb kerékpárversenyzői is elindultak.

A magyar szövetség elnöke szerint Vas Kata Blanka és Valter Attila is jól szerepelt a múlt heti világbajnokságon, de megemlítette Dina Márton nevét is, aki ugyancsak szintidőn belül teljesítette a távot, és olyan versenyzőket előzött meg, akik sokkal erősebb csapatokban versenyeznek.

Schneller Domonkos úgy véli, az egyre sikeresebb Tour de Hongrie révén az infrastruktúra adott lenne egy világbajnokság magyarországi megrendezéséhez. Emlékeztetett, hogy

a Magyar Közút a közelmúltban éppen a körverseny miatt több olyan utat is felújított és átadott a Mátrában, amelyek részei lehetnének egy remélt vb útvonalának is.

Mint fogalmazott, „számos jól bejáratott út van”, így ezzel biztosan nem lenne gond.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar szövetség nemcsak országúti, hanem hegyikerékpáros világbajnokság megrendezésében is gondolkodik, valamint felhívta a figyelmet, hogy a cyclocross szakág is rohamos mértékben fejlődik, és nem kizárt, hogy hamarosan eséllyel pályázhat az olimpiai programba való bekerülésért. Talán kevesebben hallottak még a felemelkedőben lévő gravel szakágról, amely tulajdonképpen az országúti és a terepkerékpár kombinációja. A versenyzőknek kavicsos, murvás utakon kell menniük koskormányos kerékpárral, de ezeknek a bringáknak a gumijai jóval vastagabbak, mint az országútiaké.

„Több szakág világbajnokságának az idehozatalában is gondolkozunk. Reméljük, valamelyik össze fog jönni” – jegyezte meg a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.

(A nyitóképen: Dina Márton, Fetter Erik és Valter Attila a 2024-es országúti kerékpáros-világbajnokság helyszínén, Svájcban. A férfi elit mezőnyverseny indulói szeptember 29-én délelőtt Winterthurból rajtoltak el, a befutó Zürichben volt.)