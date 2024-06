Kórházba került az Arsenal és az Everton egykori csatára

A múlt héten szállították kórházba Kevin Campbellt, az exfutballistáról régóta köztudott, hogy komolyabb betegséggel küszködik - írja a Metro nyomán a Sport365.hu.

Az 54 éves Kevin Campbell 10 évig futballozott az Arsenalban, 1985-től 1995-ig volt a londoniak játékosa. Megnyerte a Premier League elődjeként ismert Első-osztályt, valamint az FA-kupát, a Ligakupát és a KEK-et is az Ágyúsokkal.

Korábbi csapattársa, Ray Parlour a hír hallatán azt üzente: "A futballcsalád mindenben támogat, Kev. Tudom, hogy kemény vagy, haver!" X-posztjában azt is hozzátette: "Maradj mindig pozitív. Biztos vagyok benne, hogy mindenki melletted áll, és segíteni szeretne. Remélem, minél hamarabb helyre jössz és újra szárnyalni fogsz."

Kevin Campbell egykori klubja, az Everton is posztolt a támadó állapotának hírére: "Kevin nem csak egy kiváló futballista, de nagyszerű ember is. Mindig harcos volt és minden jót kívánunk neki és családjának ebben a megpróbáltató időszakban. A klub szeretetét küldi."

Campbell a Trabzonsportól érkezett az Evertonhoz kölcsönben 1999-ben, és utolsó nyolc bajnokiján kilenc gólt szerzett, amivel hozzájárult a csapat bennmaradásához. Az azt követő nyáron végleg megszerezte őt a Toffees, ahol hat év alatt 160 mérkőzésen 50 gólt szerzett. Pályafutását a West Brom, majd a Cardiff színeiben fejezte be. 542 mérkőzésen 148 gólig jutott, majd visszavonulása óta szakértőként dolgozik.

We have been made aware our former striker Kevin Campbell is currently very unwell.



Not just a great footballer but an incredible person, Kevin is, and always has been, a fighter and we wish him and his family well at this challenging time.



Sending all our love,… pic.twitter.com/9uPfKZpxp0