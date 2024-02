Vizes-vb: Olasz Anna ugrik be Fábián Bettina helyett szerdán

A magyar szövetség pénteki hírlevele szerint Fábián a szombati 10 kilométeren szerepel majd – akárcsak Szimcsák Mira –, ám a szerdai megmérettetést már nem vállalja.

Kettőjük számára kizárólag a párizsi olimpiai kvótaszerzés a tét, ami csak 10 kilométeren érhető el.

A decemberi, maderiai világkupán ezüstérmes Fábián január közepén tíz napig nem tudott edzeni tüszős mandulagyulladás miatt.

„Kezdem összeszedni magam, könnyítünk, állok elébe a versenynek. A betegség nem könnyítette meg a helyzetemet, de mindenkinek lehetnek nehézségei, így alakult, megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból. Ez a leállás nem tudott kizökkenteni, azaz ugyanúgy készülök, mint bármikor máskor” – közölte a tavalyi LEN Európa-kupa összetett győztese.

Edzője, Kutasi Gergely kiemelte: „ez a sportág mindig is arról szólt, hogy az adott helyzetből kell kihozni a legtöbbet, és ez most sincs másképp, akár a versenykörülményekről, akár az előzményekről van szó”. Hozzátette: „Betti bele fog állni, tudom, hogy most kicsit fintorog a nagy szél és a hullámok miatt, de ez mindig így van, aztán Madeirán ennél sokkal durvább viszonyok között lett ezüstérmes.”

Öt kilométeren az eredetileg csak tartaléknak jelölt Olasz Anna áll rajthoz

– ez lesz a hetedik világbajnoksága –, míg Fábián ezt a számot kihagyja, és 10 kilométer után az éremeséllyel kecsegtető váltóra kíván koncentrálni.