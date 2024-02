Kezdődik a vizes-világbajnokság Dohában: magyar éremeső nem várható, de vannak "sötét lovaink"

Sokak fejében összeforrhatott a "vizes-vb" mint esemény a 2017-es viadallal, amikor a Duna Aréna megnyitotta kapuit a világ előtt, a magyar csapat szurkolói pedig örökre emlékezetes teljesítmények láttán kerülhettek eksztázisba soha nem látott számban, elég, ha csak a férfi 4x100-as gyorsváltó bronzérmére vagy a kamasz Milák Kristóf berobbanására gondolunk gyengébbik számában, 100 m pillangón, említést sem téve Hosszú Katinka két – akkoriban "természetes" – vegyesaranyáról, két további érméről vagy a férfi vízilabda-válogatott "körömrágós", végül vesztes vb-döntőjéről, amelyen 0-4-ről kapaszkodott vissza 4-4-re a horvátok ellen, végül mégis alulmaradt.

Akkor az esemény minden felvonultatott sportágát figyelembe véve a 9. helyen végeztünk az éremtáblázaton, erre azonban most józan emberi – és szakmai – számítások szerint sincs túl sok esély, noha van egy-két "sötét lova" a vizes sportoknak jelenleg Magyarországon – és ezzel most semmiképpen sem Shane Tusup időnként fel-felbukkanó, Dark Horse fantázianevet viselő úszóedzői próbálkozásaira utalnánk.

Úszás, nyílt vízi úszás

Várakozásaink potméterén már csak azért is érdemes letekerni, mert a világbajnokság fő sportágának számító úszásban a korábbi két vb éremhalmozó klasszisai – Hosszú Katinka kisgyermekes anyaként, Milák Kristóf pedig már fiatalon mindent megnyert, de motivációját vesztett klasszisként – nincsenek jelen a katari Dohában, a 2019-ben 200 pillangón egy kegyelmi pillanatban vb-aranyat nyerő Kapás Boglárka pedig nincs olyan formában, hogy dobogóra várhassuk – aztán ki tudja? Van persze regnáló világbajnokunk így is, de Doha szempontjából "hiába", a 200 háton címvédő és vegyesúszásban is "villogó" Kós Hubertet ugyanis amerikai edzője "még edzésre sem" engedte haza, de hát ez a világbajnokság – alig pár hónappal a fukuokai után – egyáltalán azért vált "szükségessé", hogy a sportág behozza a Covid miatt előállt hátrányát, a rendes kerékvágásba a világsport a nyári olimpia után áll csak vissza a kétévenkénti vb-rendezéssel.

Ha már emlegettünk sötét lovakat, Kovács Benedek éppen Kós Hubert döntőjében végzett Fukuokában ötödik helyen, fejlődése alapján pedig egyáltalán nem kizárt a dobogó, igaz, nagyon nehezen megjósolható vele szemben a reális elvárás, ahogy a sprinter Szabó Szebasztiánnal szemben is, 50 méteren tényleg bármi előfordulhat... Számolni lehet még a korábban Milák Kristóf edzőpartnereként megismert Márton Richárd, de Németh Nándor és Holló Balázs fináléba kerülésével is. "Az éremszerzés most nem reális" – foglalta össze a helyzetet általánosságban, az egész medencés csapatra kivetítve Sós Csaba szövetségi kapitány. (Arra, hogy nincs vb-dobogós helyezésünk, a vb-k 1973 óta íródó történetében nem volt példa, még 2007-ben Melbourne-ben is termett legalább egy bronz.)

A hölgyeknél Fukuokában nem úszott magyar egyéni döntőben, de az utóbbi időben gyorsúszó duónk, Késely Ajna és Pádár Nikolett, valamint talán az ezúttal 200 pillangón és 400 vegyesen is elinduló Kapás Boglárka is rátalált arra az ösvényre, amelyen el lehet jutni a legjobb nyolc közé Dohában.

A magyar úszósport 36. világbajnoki aranyérmére lehet azért, aki még a korábbiaknál is nagyobb eséllyel pályázik, Rasovszky Kristóf ugyanis zsinórban nyeri a Világkupa-idényeket, és Betlehem Dávidra sem túlzás a klasszis kifejezés; ők a vb első hetében szerepelnek – szemben a medencésekkel – 5 és 10 kilométeren, a tengerben. A nőknél nyílt vízi számokban Fábián Bettina és Szimcsák Mira indul.

A medencés keret Férfiak

Betlehem Dávid (3. nap: 800m gyors, 7. nap: 1500m gyors)

Holló Balázs (4. nap: 200m vegyes, 8. nap: 400m vegyes)

Jászó Ádám (2. nap: 100m hát, 7. nap: 50m hát)

Kovács Benedek (2. nap: 100m hát, 5. nap: 200m hát)

Márton Richárd (3. nap: 200m pillangó)

Németh Nándor (2. nap: 200m gyors, 4. nap: 100m gyors)

Rasovszky Kristóf (1. nap: 400m gyors, 3. nap: 800m gyors, 7. nap: 1500m gyors)

Szabó Szebasztián (1. nap: 50m pillangó, 4. nap: 100m gyors, 6. nap: 50m gyors)

Telegdy Ádám (5. nap: 200m hát)

4x100m gyors (1. nap: Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Mészáros Dániel, Jászó Ádám)

4x100m vegyes (8. nap: Jászó Ádám, Sós Dániel, Márton Richárd, Németh Nándor)

Nők

Kapás Boglárka (4. nap: 200m pillangó, 8. nap: 400m vegyes)

Késely Ajna (1. nap: 400m gyors, 2. nap: 1500m gyors, 6. nap: 800m gyors)

Molnár Dóra (6. nap: 200m hát)

Pádár Nikolett (1. nap: 400m gyors, 3. nap: 200m gyors, 5. nap: 100m gyors)

Sebestyén Dalma (1. nap: 100m pillangó, 200m vegyes, 4. nap: 200m pillangó)

Szabó-Feltóthy Eszter (2. nap: 100m hát, 6. nap: 200m hát)

4x200m gyorsváltó (5. nap: Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Kapás Boglárka v. Ugrai Panna)

4x100m vegyes (8. nap: Komoróczy Lora, Békési Eszter, Ugrai Panna, Senánszky Petra)

Vízilabda

A férfiválogatottnál "kellemes gondok" álltak elő azzal, hogy az olasz sajtóban csak Baby Ungheriának elnevezett, az U20-as világbajnokra alapozott gárda szűk két hete negyedik lett az Európa-bajnokságon, Varga Zsolt szövetségi kapitánynak most az a feladata, hogy egy "meccsben lévő", de izmait, állóképességét tekintve kicsit fáradtabb csapatrészt összeillesszen egy frissebb, manapság viszont együtt edző, kovácsolódó, ráadásul fukuokai világbajnok, rutinosabb, de a kialakult versenyhelyzet miatt nyilván sikeréhesebb egységgel.

A sportágon belüli helyzet azért nem változott, továbbra is bivalyerősnek tűnnek a spanyolok és az olaszok – és persze a magyar válogatott is, amely Kemény Dénes korábbi sikerkapitány szerint nem adhatja alább, mint hogy az aranyért menjen, még ha az olimpiai arany mindennél fontosabb is... –, és a délszláv trióval, valamint a legutóbbi vb-ezüstérmes görögökkel együt egy igen ütős és szoros élmezőny alakult ki az olimpiai ciklus hajrájára, a negyeddöntőből továbbkerülnie a legjobb négy közé már senkinek sem lesz automatikus.

A Dohába pénteken utazó válogatott hétfőn kezdi meg a vb-menetelést a románok ellen, jövő szerdán az olaszok, két napra rá a kazahok következnek. A csoportelső rögtön negyeddöntős, a második helyezett minden bizonnyal a szerb–montenegrói–amerikai hármas "leggyengébbikével" játszik a nyolc közé jutásért.

A csapat kapusok: Vogel Soma, Bányai Márk

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Bányai Márk, Vigvári Vince, Tátrai Dávid

A női válogatott csalódás után van: a sikeresség reményében az olimpia előtt egy évvel a Mihók Attila, Cseh Sándor párosra cserélték Bíró Attilát, de egyelőre "nem állt össze a dolog", nincs meg még a párizsi kvóta, amelyet ráadásul most lehet utoljára megszerezni – még az is lehet, hogy öt kulcsember nélkül (Parkes Rebecca, Szilágyi Dorka, Gurisatti Gréta, Rybanska Natasa, Vályi Vanda). De legyen a világbajnokság női vízilabdatornáján épp a magyar csapat a sötét ló!

Az első komolyabb feladat a vb-4. Ausztrália legyőzése lenne (Új-Zéland és Szingapúr nem szabad, hogy gondot okozzon a csoportban), majd az Egyesült Államokat vagy - a világbajnok - Hollandiát kell tudni "lenyelni" a papírforma szerint, és bár ez első olvasásra könyörtelenül nehéz "kotta", Kemény Dénes nyilatkozata szerint olyannyira nem lehetetlen, hogy ő a maga részéről 99 százalékig biztos abban, hogy Katarból párizsi repülőjegyekkel utazik haza a hölgykoszorú.

A világbajnokságon két kvótát osztanak ki, a magyarok a papírforma alapján az olasz és a kanadai csapattal versenyeznek az egyik indulási jogért.

A csapat kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

mezőnyjátékosok: Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Kuna Szonja

Az orosz sportolók világbajnokság helyszínén, a katari Dohában most a hazai késő tavaszinak megfelelő időjárás uralkodik, 21-26 fokos csúcshőmérsékletekkel, csapadékra nincs kilátás. A program reggel 8-kor műugrással indul – és magyar érdekeltséggel: 1 méter magasságból Mosena Estilla és Kun Patrícia igyekszik majd meggyőzni a pontozóbírókat.

A teljes program - magyar érintettséggel

február 2., péntek

műugrás:

női 1 méter selejtező 8.00 (Mosena Estilla, Kun Patrícia)

csapatverseny DÖNTŐ 13.30

női 1 méter DÖNTŐ 17.00

szinkronúszás:

női egyéni technikai selejtező 7.30

férfi egyéni technikai selejtező 10.00

női páros technikai selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 12.00

február 3., szombat

műugrás:

férfi 1 méter selejtező 8.00

vegyes szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 14.00

férfi 1 méter DÖNTŐ 17.00

szinkronúszás:

vegyes páros technikai selejtező 7.30

női egyéni technikai DÖNTŐ 12.00

akrobatikus kűr selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 18.00

nyíltvízi úszás:

női 10 km 8.30 (Fábián Bettina, Szimcsák Mira)

február 4., vasárnap

műugrás:

női toronyugrás selejtező 8.00 (Kovács Eszter)

férfi szinkronműugrás DÖNTŐ 13.30

szinkronúszás:

női egyéni szabadprogram selejtező 7.30

akrobatikus kűr DÖNTŐ 12.00

vegyes páros technikai DÖNTŐ 18.00

nyíltvízi úszás:

férfi 10 km 8.30 (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

vízilabda, női torna, csoportkör 1. forduló

A csoport:

Kazahsztán-Brazília 7.00

Egyesült Államok-Hollandia 17.00

B csoport:

Kína-Spanyolország 8.30

Görögország-Franciaország 10.00

C csoport:

Ausztrália-Szingapúr 11.30

MAGYARORSZÁG - Új-Zéland 13.00

D csoport:

Nagy-Britannia - Olaszország 14.30

Dél-afrikai Köztársaság - Kanada 18.30

február 5., hétfő

műugrás:

női toronyugrás elődöntő 8.00

női toronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

csapat technikai selejtező 7.30

női páros technikai DÖNTŐ 16.00

férfi egyéni technikai DÖNTŐ 18.00

vízilabda, férfi torna, csoportkör 1. forduló

A csoport:

Horvátország-Ausztrália 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Spanyolország 7.00

B csoport:

Kína-Görögország 8.30

Brazília-Franciaország 10.00

C csoport:

Japán-Szerbia 14.00

Montenegró-Egyesült Államok 15.30

D csoport:

Olaszország-Kazahsztán 17.00

Románia-MAGYARORSZÁG 18.30

február 6., kedd

műugrás:

férfi 3 méter selejtező 8.00

női szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

férfi egyéni selejtező 7.30

csapat technikai DÖNTŐ 12.00

női egyéni DÖNTŐ 18.00

vízilabda, női torna, csoportkör, 2. forduló

A csoport:

Hollandia-Kazahsztán 15.30

Brazília-Egyesült Államok 18.30

B csoport:

Franciaország-Kína 7.00

Spanyolország-Görögország 17.00

C csoport:

Új-Zéland - Ausztrália 8.30

Szingapúr-MAGYARORSZÁG 11.30

D csoport:

Kanada - Nagy-Britannia 10.00

Olaszország - Dél-afrikai Köztársaság 14.00

február 7., szerda

műugrás:

férfi 3 méter elődöntő 8.00

női szinkronműugrás DÖNTŐ 11.00

szinkronúszás:

női páros szabadprogram selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 7.30

férfi egyéni szabadprogram DÖNTŐ 18.00

nyíltvízi úszás:

női 5 km (Fábián Bettina, Szimcsák Mira) 8.30

férfi 5 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 11.00

vízilabda férfi torna, csoportkör, 2. forduló

A csoport:

Spanyolország-Horvátország 17.00

Ausztrália - Dél-afrikai Köztársaság 11.30

B csoport:

Franciaország-Kína 7.00

Görögország-Brazília 8.30

C csoport:

Egyesült Államok-Japán 10.00

Szerbia-Montenegró 15.30

D csoport:

MAGYARORSZÁG-Olaszország 18.30

Kazahsztán-Románia 14.00

február 8., csütörtök

műugrás:

női 3 méter selejtező (Mosena Estilla, Kun Patrícia) 8.00

férfi szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

csapat szabadprogram selejtező 7.30

női páros szabadprogram DÖNTŐ 12.00

nyíltvízi úszás:

csapatverseny (MAGYARORSZÁG) 8.30

vízilabda, női torna, csoportkör, 3. forduló

A csoport:

Brazília-Hollandia 14.00

Egyesült Államok-Kazahsztán 15.30

B csoport:

Spanyolország-Franciaország 17.00

Görögország-Kína 18.30

C csoport:

Szingapúr - Új-Zéland 7.00

MAGYARORSZÁG-Ausztrália 11.30

D csoport:

Olaszország-Kanada 10.00

Dél-afrikai Köztársaság - Nagy-Britannia 8.30

február 9., péntek

műugrás:

női 3 méter elődöntő 8.00

férfi toronyugrás selejtező 11.00

szinkronúszás:

vegyes páros szabadprogram selejtező 7.30

csapat szabadprogram DÖNTŐ 12.00

vízilabda, férfi torna, csoportkör, 3. forduló

A csoport:

Ausztrália-Spanyolország 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Horvátország 14.00

B csoport:

Görögország-Franciaország 17.00

Brazília-Kína 18.30

C csoport:

Szerbia-Egyesült Államok 15.30

Montenegró-Japán 7.00

D csoport:

Kazahsztán-MAGYARORSZÁG 8.30

Románia-Olaszország 10.00

február 10., szombat

műugrás:

férfi toronyugrás elődöntő 8.00

vegyes szinkronműugrás DÖNTŐ 11.30

férfi toronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

vegyes páros DÖNTŐ 7.30

vízilabda, női torna:

a 13-16. helyért: A4-B4 7.00 C4-D4 8.30

a negyeddöntőbe jutásért:

A2-B3 10.00

A3-B2 14.00

C2-D3 15.30

C3-D2 17.00

február 11., vasárnap

úszás:

előfutamok (7.30):

női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma)

férfi 400 m gyors (Rasovszky Kristóf)

női 100 m pillangó (Sebestyén Dalma)

férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián)

női 400 m gyors (Késely Ajna, Pádár Nikolett)

férfi 100 m mell

női 4x100 m gyorsváltó

férfi 4x100 m gyorsváltó

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 400 m gyors DÖNTŐ

női 100 m pillangó elődöntő

férfi 50 m pillangó elődöntő

női 400 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m mell elődöntő

női 200 m vegyes elődöntő

női 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

férfi 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

vízilabda, férfi torna

a 13-16. helyért:

A4-B4 7.00

C4-D4 8.30

a negyeddöntőbe jutásért:

A2-B3 10.00

A3-B2 14.00

C2-D3 15.30

C3-D2 17.00

február 12, hétfő

úszás:

előfutamok (7.30):

női 100 m hát (Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

női 100 m mell

férfi 200 m gyors (Németh Nándor)

női 1500 m gyors (Késely Ajna)

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 100 m mell DÖNTŐ

női 100 m pillangó DÖNTŐ

férfi 100 m hát elődöntő

női 100 m mell elődöntő

férfi 50 m pillangó DÖNTŐ

női 100 m hát elődöntő

férfi 200 m gyors elődöntő

női 200 m vegyes DÖNTŐ

vízilabda, női torna:

a 15. helyért 7.00

a 13. helyért 8.30

a 9-12. helyért 10.00 és 11.30

negyeddöntők 14.00, 15.30, 17.00, 18.30

február 13, kedd

úszás:

előfutamok (7.30):

férfi 50 m mell

női 200 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 200 m pillangó (Márton Richárd)

férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 200 m gyors DÖNTŐ

női 1500 m gyors DÖNTŐ

férfi 50 m mell elődöntő

női 100 m hát DÖNTŐ

férfi 100 m hát DÖNTŐ

női 200 m gyors elődöntő

férfi 200 m pillangó elődöntő

női 100 m mell DÖNTŐ

vízilabda, férfi torna:

a 15. helyért 7.00

a 13. helyért 8.30

a 9-12. helyért 10.00 és 11.30

negyeddöntő 14.00, 15.30, 17.00, 18.30

óriás-toronyugrás:

női és férfi 1-2. kör 9.00 és 11.00

február 14., szerda

úszás:

előfutamok (7.30):

női 50 m hát

férfi 100 m gyors (Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

férfi 200 m vegyes (Holló Balázs)

női 200 m pillangó (Kapás Boglárka, Sebestyén Dalma)

4x100 m vegyes vegyesváltó

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 800 m gyors DÖNTŐ

női 200 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m gyors elődöntő

női 50 m hát elődöntő

férfi 200 m pillangó DÖNTŐ

férfi 50 m mell DÖNTŐ

női 200 m pillangó elődöntő

férfi 200 m vegyes elődöntő

4x100 m vegyes vegyesváltó DÖNTŐ

vízilabda, női torna:

a 11. helyért 7.00

a 9. helyért 8.30

az 5-8. helyért 10.00 és 12.30

elődöntő 14.00 és 15.30

óriás-toronyugrás:

női 3-4. kör 9.00

február 15., csütörtök

úszás:

előfutamok (7.30):

női 100 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 200 m hát (Kovács Benedek, Telegdy Ádám)

női 200 m mell

férfi 200 m mell

női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

elődöntők, döntők (17.00):

női 200 m pillangó DÖNTŐ

női 100 m gyors elődöntő

férfi 100 m gyors DÖNTŐ

női 50 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m mell elődöntő

férfi 200 m vegyes DÖNTŐ

női 200 m mell elődöntő

férfi 200 m hát elődöntő

női 4x200 m gyorsváltó DÖNTŐ

vízilabda, férfi torna:

a 11. helyért 7.00

a 9. helyért 8.30

az 5-8. helyért: 10.00 és 12.30

elődöntő 14.00 és 15.30

óriás-toronyugrás:

férfi 3-4. kör 9.00

február 16., péntek

úszás:

előfutamok (7.30):

férfi 100 m pillangó

női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián)

női 50 m pillangó

férfi 4x200 m gyorsváltó

női 800 m gyors (Késely Ajna)

elődöntők, döntők (17.00):

női 100 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m pillangó elődöntő

női 200 m hát elődöntő

férfi 50 m gyors elődöntő

női 200 m mell DÖNTŐ

férfi 200 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m mell DÖNTŐ

női 50 m pillangó elődöntő

férfi 4x200 m gyorsváltó DÖNTŐ

vízilabda, női torna:

a 7. helyért 8.00

bronzmérkőzés 9.30

az 5. helyért 14.00

döntő 15.30

február 17., szombat

úszás:

előfutamok (7.30):

női 50 m gyors

férfi 50 m hát (Jászó Ádám)

női 50 m mell

4x100 m vegyes gyorsváltó

férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

elődöntők, döntők (17.00):

női 50 m pillangó DÖNTŐ

férfi 50 m gyors DÖNTŐ

női 200 m hát DÖNTŐ

női 50 m mell elődöntő

férfi 100 m pillangó DÖNTŐ

női 50 m gyors elődöntő

férfi 50 m hát elődöntő

női 800 m gyors DÖNTŐ

4x100 m vegyes gyorsváltó

vízilabda, férfi torna:

a 7. helyért 8.00

bronzmérkőzés 9.30

az 5. helyért 14.00

döntő 15.30

február 18., vasárnap

úszás:

előfutamok (7.30):

férfi 400 m vegyes (Holló Balázs)

női 400 m vegyes (Kapás Boglárka)

férfi 4x100 m vegyesváltó (Magyarország)

női 4x100 m vegyesváltó (Magyarország)

döntők (17.00):