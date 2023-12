Átigazolhat Kleinheisler László, ezúttal egy közelebbi klub lehet a szerencsés

Kleinheisler Lászlót a horvát élvonalbeli Hajduk Splittel hozta szóba a Croatian Football nevű X-oldal a Sportal értesülése alapján. Azt írják, a forrás szerint a magyar válogatott középpályás januárban csatlakozhat a hazájában listavezető alakulathoz.

KLEINHEISLER LINKED TO HAJDUK!



Laszlo Kleinheisler has been linked with Hajduk for a possible January move.



The Hungarian is currently at Panathinaikos, where he has essentially been thrown out and rarely gets into the matchday squad.#Hajduk #Kleinheisler #Panathinaikos pic.twitter.com/EciKVi9N1Z