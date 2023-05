BL-elődöntő élőben: AC Milan–Internazionale 0-2

Stefano Pioli piros-feketéinek összeállítása: Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez – Tonali, Krunic, Bennaszer – Saelemaekers, Brahim Díaz, Giroud. Rafael Leao nem épült el, még a cserék között sincsen. Simone Inzaghi Intere: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco – Lautaro Martínez, Dzeko. Az utóbbi hetekben ismét gólerős Romelu Lukaku csak a kispadon kezd.

A nyolcadik percben egy szöglet után vezetést szerzett az Inter, a bal oldalról beívelt szögletből, Calabria mellől, Edin Dzeko 10 méterről, kapásból, a hálóba belsőzte a labdát. 1-0 az Internek!

Két perccel később óriási védekezési hiba után Mhitarjan is bevette a piros-feketék kapuját. Ismét balról, de most a tizenhatos magasságából jött be a labda, Mhitarjan a legjobbkor érkezett, bevitte a labdát a szétnyíló védők között a tizenhatoson belülre és 12 méterről a hálóba lőtt, 2-0.

Parádézik az Inter. Calhanoglu óriási lövése a bal kapufáról pattant ki, majd Mhitarjan lövését Mike Maignan lábbal védte.

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi