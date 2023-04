Máris hírbe hozták a bukdácsoló Fradi edzőjét

A magyar bajnokkal ősszel egy Európa-liga csoportban szereplő Trabzonspor szeretné, ha az orosz szakember irányítana a következő idénytől.

Az oszét edző nem kívánta kommentálni az esetet. A hír egyébként még a Paks elleni mérkőzés előtt röppent fel, amelyet szombaton az FTC 3-2-re elvesztett.

Csercseszovot 2021 decemberében nevezték ki a Fradi élére, Peter Stögert váltotta a kispadon. Azóta El-csoportkörbe vitte a zöld-fehéreket, sőt csapatával elsőként jutott tovább a kvartettből, majd a nyolcaddöntőben a Leverkusen volt a végállomás.

????@Trazbonspor is interested in Cherchesov and wants to bring him as a coach for next season.



Cherchesov is currently the coach of @Fradi_HU and is first in the ranking in Hungary. pic.twitter.com/60GAuMYHrk — Russian Footbik (@RussianFootbik) April 7, 2023