A VAR mentette meg a Ferencvárost a vereségtől Kisvárdán

A várakozásnak megfelelően a Ferencváros birtokolta többet a labdát az első félidő első felében, de a Kisvárda is el tudott jutni ellenfele kapujáig, ugyanakkor komoly gólhelyzet egyik oldalon sem alakult ki. A játékrész közepén két hazai sárga lapos megmozdulás jelezte, hogy a várdaiaknak időnként nehézséget okoz a ferencvárosi játékosok tartása. Az elsőnél Karabeljov állította meg szabálytalanul Besicet, akinek ápolni kellett a térdét, néhány perccel később pedig a középpályás nem is tudta folytatni a mérkőzést. Jó volt az iram a csaknem teltházas összecsapáson, továbbra is az FTC diktálta a tempót és néhányszor veszélyesen is fejezte be támadásait, ugyanakkor a sokat futó, időnként betömörülő hazaiak nem követtek el komoly hibákat a védekezésben. Igaz, támadásban viszont nem jelentettek veszélyt, egyszer sem találták el a fővárosiak kapuját.

A szünet után aktívabbá vált a Kisvárda, és csakhamar be is vette ellenfele kapuját: bal oldali szabadrúgás után Dibusz ütötte ki a labdát, Karabeljov pedig 18 méterről pontosan lőtt. Csakhogy VAR-vizsgálat alapján a 200. NB I-es mérkőzését vezető Farkas Ádám érvénytelenítette a gólt, mert az ívelésnél a lesről induló Kovacic akadályozhatta a kifutó ferencvárosi kapust.

A folytatásban még élénkebbé vált az iram, mindkét csapat gólra törően játszott, de kimaradtak a lehetőségek, így összességében igazságos pontosztozkodással zárult a rangadó.

Kisvárda–Ferencváros 0-0.