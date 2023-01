Gyulay Zsolt: sportdiplomáciai szempontból is fantasztikus lesz az atlétikai vb

"Az atlétikai világbajnokság az olimpiai sportágak között a legnagyobb" – jelentette ki az InfoRádióban Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnöke.

Mint mondta, a Forma–1-es verseny rendezését már megszoktuk itthon, a verseny rengeteg külföldit vonz, bár más a közönsége. Az atlétika Gyulay Zsolt szerint az olimpiai sportágak között a csúcs, és a létesítmény jól áll. Hozzátette: "fantasztikus világbajnokság lesz" nemcsak a sport, hanem a sportdiplomácia szempontjából is. Az épülő atlétikai stadion belülről, 2022 decemberében. Fotó: Facebook/ Nemzeti Atlétikai Központ

Emlékeztetett, hogy amikor a FINA vízes-világbajnokság Magyararoszágon volt tavaly, akkor is itt járt Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

"Ez nemzetközi viszonylatban is nagyon pozitív" – mondta, hozzátéve, hogy amikor külföldön van, akkor több kollégája megemlíti, hogy Magyarország jó versenyeket rendez.

Az egykori olimpiai pályázatunk idején több létesítményt megálmodtunk, ezeknek a 70-80 százaléka egyébként is felépült. "Fantasztikus dolog, hogy végre van egy atlétikai stadionunk, ráadásul a környezete is teljes mértékben megújult, és a szabadidősportnak is nyitott tér lesz. Nagyon bizakodó vagyok" – jelentette ki Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring elnöke.