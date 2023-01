Novák András: a női kézilabda-válogatottnak mindenben fejlődnie kell

"Az eredmény nem ad okot elégedettségre. Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy egy-egy játékos mennyit fejlődött, hogy kiktől kaptunk ki, akkor némi reményt van arra, hogy elérjük a fő célunkat, az olimpiát" – mondta az InfoRádióban Novák András.

A Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója szerint a stáb az elnökség előtt beszámolt a tanulságokról, melyek hasonlók, mint a férfiaknál: az elmúlt fél évben jelentős változások történtek az erőnléti és a szakmai szegmensekben.

"A női válogatottnak szinte minden olyan elemében fejlődnie kell, amit mérni tudunk"

– mondta. Ebbe beletartoznak az erőnlét és a mentális felkészülés is. Ugyanakkor megjegyezte, személyesen sokallja a mentális felkészülés mértékét, hiszen a korábbi generációk nagyjai enélkül is sikeresek voltak. "Egy picit szerintem túllihegjük" – mondta, hozzátéve, hogy ennek ellenére szükség van a lelki tréningezésre is.

"Aki többször hivatkozik a mentális felkészülés szükségére, az ne kezdjen semmilyen sportot, de ha mégis elkezdi és ezt vallja magáról, akkor a felkészülést oldja meg maga" – mondta. Szerinte ugyanis a válogatottnál ezen legfeljebb segíteni lehet, de megoldani biztosan nem.

Novák András kifejtette: a feladatuk annak biztosítása, hogy a válogatott sok időt tölthessen együtt. Ez lehet év közben egy-egy napos válogatott szünet, vagy többhetes nyári felkészülés, ugyanakkor mindezt nem könnyű egyeztetni a klubokkal, mert szinkronban kell lennie a pihenőidőnek és a mérkőzéseknek.

"Ezt meg lehet csinálni ügyesen és jól, de mindegyik félnek akarnia kell, elsősorban a játékosoknak" – mondta a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt