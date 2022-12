Nagy László elárulta, kikéri-e újra a játékengedélyét

A Telekom Veszprém férfi kézilabda-csapata az mindössze egyszer kapott ki a Bajnokok Ligájában, emellett két döntetlent ért el, a többi meccsét megnyerte. Nagy László, a klub sportigazgatója az InfoRádió Hetes című magazinjában úgy nyilatkozott, hogy az együttes jó teljesítményt nyújtott, a zágrábi kisiklást kivéve elégedett a látottakkal.

Még az idei utolsó Bajnokok Ligája-fordulóban Bukarestben elért döntetlent is a sikerek közé sorolja annak fényében, hogy Omar Jahja súlyos sérülést szenvedett egy héttel korábban, Rasmus Lauge egy hónapja nem edz hasfalproblémák miatt, Ilics Zoran sem volt százszázalékos állapotban, ahogy Ligetvári Patrik és Rodrigo Corrales sem. "Ennyi sérült mellett ez a döntetlen elfogadható eredmény. Természetesen nem titkolom azt sem, hogy győzelmi szándékkal mentünk oda, viszont tudjuk, hogy a Bukarest nagyon kellemetlen és jó ellenfél, ezt be is bizonyította" – mondta Nagy László.

Előzetesen aláírta volna a sportigazgató, hogy a csoport első-második helyén zárja az őszt a Veszprém, ugyanakkor a karácsony most nem a pihenésről szól. Az egyiptomi Omar Jahja keresztszalag-szakadás miatt egész szezonra kidőlt, most nagy erővel keresik a helyettesét.

"Nem egyszerű a piac, hiszen mindenki élő szerződéssel rendelkezik, fel van adva a lecke"

– mondta Nagy László.

Az egykori világklasszis jobbátlövő a visszavonulása után még kiváltotta játékengedélyét, és most is akár beszállhatna a veszprémi csapatba, de ezt a felvetést most már elhárította: "Játékengedélyem nincs, és nem is tervezem a kiváltását, igyekszünk ezt más módon megoldani."

Nyitókép: Kovács Tamás