A második félidőben lendült be a Ferencváros a Honvéd ellen

Az első félidő meddő ferencvárosi mezőnyfölényt hozott, amelyben a szervezett kispesti védelemmel szemben nem tudott veszélyeztetni a vendégcsapat, erejéből még kaput eltaláló lövésre sem futotta. Adama Traore a 13. percben ugyan a Honvéd kapujába fejelt, de mivel lesről tette, videózást követően nem változott az állás. A hazaiak nem nyíltak ki, ritkán vezettek akciót, az ellenfél gyorsan megszűrte a támadásait, Dibusznak egyszer akadt védeni valója.

A második félidőt határozottabb játékkal kezdte a Ferencváros, ennek eredményeként Marquinhos talált be, de ezúttal is les előzte meg a vendégek gólját, viszont Traore az 52. percben szöglet utáni fejesből már érvényes gólt szerzett. A hátrányba került Honvéd játéka bátrabbá és nyíltabbá vált, a félidő derekán sorra adódtak a lehetőségek a hazaiak előtt. A vendégek viszont területhez jutottak, és veszélyes kontrákat vezettek, Nguen kétszer hibázott a befejezésnél, majd harmadszor már a kispesti kapuba juttatta a labdát, amely viszont a kezét is érintette, így nem tudta eldönteni a meccset. Ami neki nem jött össze, az sikerült Auzquinek, aki a 94. percben kétgólosra növelte a különbséget.

A piros-feketék sorozatban a kilencedik alkalommal kaptak ki a zöld-fehérektől. A kispestiek a szezon hazai fellépésein egy győzelem és négy döntetlen mellett harmadszor szenvedtek vereséget. Budapest Honvéd FC-Ferencvárosi TC 0-2 (0-0) Bozsik Aréna, 4938 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: A. Traore (52.), Auzqui (94.)

sárga lap: Doka (33.), illetve Marquinhos (45.), Auzqui (66.), Besic (92.)

Jobban kezdett a Fehérvár, Schön Szabolcs tizenhatos vonaláról eleresztett bombájával a vezetést is megszerezte a 25. percben. A Kisvárdának két nagy lehetősége is lett volna a gyors egyenlítésre, azonban egyikből sem született gól, amit megbüntetett a hazai csapat: a 31. percben ismét Schön volt eredményes.

Fordulást követően magukhoz ragadták a kezdeményezést a vendégek, akik a 62. percben Rafal Makowski találatával szépítettek. Az egyenlítésért ment előre a Kisvárda, de közben hátul kinyílt, amit Lirim Kastrati használt ki, és újra kétgólosra növelte a fehérvári előnyt. Innentől kezdve hitehagyottan futballozott a szabolcsi gárda, míg a Fehérvár magabiztosan őrizte előnyét, amit a hajrában még növelni is tudott Dárdai Pál révén. MOL Fehérvár FC - Kisvárda Master Good 4-1 (2-0) MOL Aréna Sóstó, 2552 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Schön (25., 31.), Kastrati (65.), Dárdai P. (88.), illetve Makowski (62.)

sárga lap: Houri (41.), illetve Karabeljov (18., 92.), Ötvös (48.), Melnyik (86.)

kiállítva: Karabeljov (92.)

