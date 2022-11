Forma–1: ha nem lassít a Red Bull, oda a jövő évi vb is

Max Verstappen megdöntötte az egy szezonban szerezhető legtöbb győzelem rekordját, 14-nél jár, Sebastian Vettel és Michael Schumacher egykori csúcsát adta át ezzel a múltnak a hét végén, ráadásul még két verseny hátravan.

"A jövő hét végi Brazil Nagydíjon, ha a sprintfutam úgy alakul, hogy a Red Bull nem tudja maximalizálni a teljesítményét, akkor lehet a sikerszériában egy kis törés, de egyébként mindkét hátralévő versenyen, Brazíliában és Abu-Dzabiban is, Verstappen az, akivel számolni kell" – mondta Vámosi Péter.

A túlköltekezése miatt büntetés elé néző Red Bull Racing nemcsak az idei sorozatot uralja, hanem a szakíró szerint jövőre is hasonló lehet a szereposztás a Forma–1-ben. "A legtöbb szakértő már a büntetéssel együtt is kezdi odaadni a jövő évet Red Bullnak. Elképesztően nagyot kellene fejlődnie a Mercedesnek és a Ferrarinak, hogy érdemi változás legyen" – mondta.

A riválisok közül szerinte a Mercedes magára talált az utóbbi időszakban, akár még a hátralévő versenyeken fordíthatnak is és akkor a konstruktőri bajnokságban megszerezhetik a második helyet.

"A Ferrari a nagyon jó évkezdet után hozta azokat a stílusjegyeket, ami a 80-as években is már a sajátjuk volt: estek-keltek, volt technikai hiba, stratégiai vagy versenyzői baki, ami miatt az egész évet szinte kukázhatják. Szép eredmény, de így nem lehet világbajnokságot nyerni. A Mercedes ilyen szempontból nekem összeszedettebbnek tűnik, még akkor is, ha továbbra is üldözik az első futamgyőzelmüket" – mondta Vámosi Péter.

Nyitókép: MTI/EPA-ANP/Koen Van Weel