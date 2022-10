A Flamengo nyerte a labdarúgó Brazil Kupát

A rendes játékidő és a hosszabbítás is 1-1-es döntetlennel ért véget. A Sao Pauló-i első mérkőzésen nem született gól.

A visszavágó előtt feszült volt a hangulat, több szurkoló ugyanis érvényes jegy nélkül próbált bejutni a legendás arénába. Helyi tudósítások szerint a rendőrségnek gumilövedékeket is be kellett vetnie a renitens drukkerek megfékezésére. Negyven személyt őrizetbe vettek. A találkozó után is tumultuózus jelenetek zajlottak le, amikor a szurkolók megpróbálták elhagyni a stadiont.

A Flamengónak a kupagyőzelem után még van esélye megnyerni a Libertadores Kupát - a dél-amerikai Bajnokok Ligáját - is. Az október 29-ei döntőben - amelynek az ecuadori kikötőváros, Guayaquil ad otthont - az ugyancsak brazil Athletico Paranaense lesz az ellenfele. Utóbbi csapatnak a volt brazil szövetségi kapitány, Felipe Scolari a vezetőedzője.

Ez sorozatban a harmadik olyan finálé a Libertadores Kupában, melyet két brazil együttes vív. Az 1981-ben és 2019-ben győztes Flamengo tavaly elvesztette a döntőt a Palmeirasszal szemben.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda